Lorena Bianchetti chi è il marito padre di sua figlia

Lorena Bianchetti in tv è volto storico di A sua Immagine. Scopriamo di più sulla sua vita privata con chi è sposata, Bernardo De Luca è il padre di sua figlia Estelle

Lorena Bianchetti a 48 anni di età e oggi vanta una carriera di grande successo, non a caso ha intervistato Papa Francesco perché ha una lunga esperienza nel settore. Conduttrice di A Sua Immagine dal 1999, da oltre 15 anni con una pausa dal 2005 al 2014, la giornalista è da sempre molto riservata sulla sua vita privata.

Con chi è sposata è noto: il marito di Lorena Bianchetti è Bernardo De Luca. Hanno una figlia di nome Estelle coronamento della loro storia d’amore ricca di fascino dal modo in cui si sono conosciuti fino al matrimonio.

Chi è Lorena Bianchetti: età e carriera

Lorena Bianchetti è di origini italiane, è nata a Roma nel 1974 ed ha 48 anni di età, la data di nascita precisa è il 9 febbraio. I suoi genitori, che di lavoro hanno gestito una pasticceria, sono molto uniti e fin da piccola le hanno trasmesso i valori della famiglia e della tolleranza.

La sua infanzia è stata molto felice, tra studio, tempo libero e la passione per il ballo. Per anni si dedica alla danza classica e moderna fino a diplomarsi all’Accademia di danza di Licia ed Enzo Paolo Turchi. Intanto continua con il percorso scolastico con ottimi risultati: Lorena Bianchetti di studi è laureata in Lingue e Letterature straniere.

A 14 anni viene notata per la sua bellezza e fino ai 17 anni posa per fotoromanzi su Cioè e Mia. La carriera in tv di Lorena Bianchetti inizia nel corpo di ballo di Piacere Rai1 per poi cimentarsi nella sua prima conduzione con il programma Italia in Nicoletta su Rai3. È valletta di Corrado nell’ultima stagione de La Corrida.

Prima di diventare nel 1999 di A Sua Immagine, è volto di Rai International e Domenica In. Tra i programmi tv più noti che ha condotto Lorena Bianchetti: italia sul due e al posto tuo. Una curiosità sulla sua biografia: parla cinque lingue ed è Cavaliere della Repubblica.

Lorena Bianchetti chi è il marito Bernardo De Luca padre di sua figlia Estelle

Lorena Bianchetti dopo una vita sentimentale fatta di alta e bassi come spesso accade, trova l’amore per caso dopo otto mesi da single. Lorena Bianchetti e Bernardo De Luca grazie ad amici comuni si sono conosciuti nel 2015 ad una cena che era stata riorganizzata perché la giornalista non poteva andarci, quando si dice che è destino. Hanno iniziato a frequentarsi, capendo subito di essere fatti l’uno per l’altra. Il sentimento è nato lentamente e come racconta la conduttrice di A Sua Immagine a conquistarla definitivamente una carbonara eccezionale, cucinata dal suo fidanzato!

Bernardo De Luca di 48 anni di età e di origini inglesi, ovvero il marito della Bianchetti, di lavoro fa lo chef e l’imprenditore del settore ristorazione, ha anche un locale a Roma. Si sono sposati dopo 6 mesi di fidanzamento ed oggi il loro matrimonio dura da sei anni. Il segreto della loro felicità sta nella famiglia al primo posto e nel rispetto della privacy. Lorena Bianchetti è diventata mamma a 45 anni di età di sua figlia Estelle che ha 4 anni. Con l’uomo con cui è spostata sognano un secondo figlio.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI