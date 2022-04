Amici 21 quinta puntata serale, Carola eliminata si dichiara a Luigi. Cosa è successo senza telecamere tra i Caroligi

La quinta puntata del serale di Amici 21 ha decretato l’eliminazione di Carola Puddu. La ballerina ha diviso il popolo dei social che in particolare su Twitter non ha condiviso la scelta della giuria che ha preferito salvare prima Serena e poi Dario. A sciogliere il cuore dei telespettatori è stato però il ritorno dei Caroligi e la dichiarazione della Puddu a Strangis.

Amici 21 la dichiarazione di Carola a Luigi testo completo

Quando Carola è entrata nella scuola di Amici 21 era già una ballerina che aveva svolto importanti studi di danza classica, in particolare all’Opera di Parigi e non solo. Eppure, nonostante l’indiscussa preparazione e tecnica, con la maestra Celentano ha iniziato un percorso da allieva per migliorarsi. La Puddu aveva un obiettivo principale, quello di imparare ad avere maggiore autostima, caratteristica che si sarebbe poi vista anche nel ballo per trasmettere maggiormente quel pathos che il mondo della danza sa.

Nel suo percorso ad Amici 21 è arrivato ad arricchirla anche il primo amore: fin dal primo sguardo tra i banchi del pomeridiano, ha provato una forte emozione per Luigi. Se ne sono accorti anche i fan del talent condotto da Maria De Filippi che hanno sognato per i Caroligi una storia d’amore. Non è andata così, almeno nel programma perché Carola aveva un blocco che non le permetteva di aprirsi totalmente vedendo anche dall’altro lato di non essere corrisposta nel suo sentimento.

E così dopo un forte avvicinamento, c’è stato un periodo di distacco tra Carola e Luigi fino a quando non è arrivata la quinta puntata del serale di Amici 21 in cui c’è stata un’imperdibile dichiarazione d’amore. Tutto è partito da Maria De Filippi che ha interrogato il cantante di origini calabresi quando lo ha colto in un momento di commozione mentre la ballerina sarda danzava per evitare l’eliminazione.

Strangis aveva indossato gli occhiali da sole ma la conduttrice con la sua sagacia si era subito accorta di quanto sperasse che la sua ballerina del cuore restasse ad Amici. Arrivati in casetta prima che Maria De Filippi rivelasse chi è stato eliminato nella quinta puntata tra Dario e Carola, la ballerina si è allontanata piangendo e il cantante l’ha subito raggiunta. Carola, da sempre molto riservata, si è scelta un angolino della casetta dove era impossibile che fosse inquadrata.

Senza telecamere che comunque sono riuscite a catturare l’audio e qualche immagine, ha iniziato ad aprirsi. La dichiarazione di Carola a Luigi è iniziata con “Sei molto bello. Ti voglio tanto bene perché tu vivi sempre come se non fosse l’ultima, come se non avessi nulla da perdere e per questo metti tranquillità. Ti voglio tanto bene Luigi” (E si abbracciano ndr) “per sempre”. “Mi fa ridere tutto quello che è successo, ti ho scritto una cosa ma te la dico a voce. Quando dicevo che non ti capivo, eccetera, in realtà era tutto inaspettato, perché non mi sarei mai immaginata di…poter innamorarmi o comunque attaccarmi. Perché l’innamoramento, non avendolo vissuto, era più una cosa mentale. Capito? Sei bello, sei stupido (ride ndr). Dammi la mano, sono tanto felice di quanto ballato e tanto felice che abbiamo fatto pace. Era brutto ma era necessario. Comunque se esco, tutti tifano per te, anche mia nonna”. Poi si lasciano andare in un fortissimo abbraccio che le telecamere non riescono ad inquadrare.

Luigi mentre ascoltava la dichiarazione di Carola le ha detto che anche lui le vuole davvero bene e che deve lasciarsi andare di più nel ballo. Poi quando Maria De Filippi in casetta ha detto che chi è stato eliminato nella quinta puntata del serale di Amici 21 era Carola ha preso la ballerina in disparte e le ha detto: “Non è finita qua, sei forte, basta lacrime. Anche io ti voglio bene”.

