Ana Maria Ti spedisco in convento 2 chi è: età e instagram

Conosciamo meglio Ana Maria, tra le protagoniste del reality Ti spedisco in convento 2, in onda su Real Time.

Tra le protagoniste di Ti spedisco in convento 2 c’è Ana Maria. È tra le sei ragazze che hanno accettato di prendere parte al reality, che costringe alcune giovani a restare per un mese intero sotto le cure di alcune consorelle. Uno stile di vita decisamente costrittivo rispetto a quanto Ana Maria è abituata. Qualcosa in netto contrasto con il suo spirito ribelle.

Ti spedisco in convento 2 Ana Maria, chi è

Un termine che può ben descrivere Ana Maria è ribelle. Ha appena 18 anni, tutta la vita davanti e nessuna intenzione di farsi dire dagli altri come condurla. Nel video di presentazione si mostra molto decisa e pronta a combattere il mondo. Dice di non avere paura delle conseguenze e suo padre, che vorrebbe controllarla un minimo, non riesce a gestirla, a quanto pare. Vorrebbe lei si diplomasse ma lei ha altro per la testa. Quel “pezzo di carta”, poi, potrebbe anche semplicemente comprarlo, dice. Per il momento si è ritirata da scuola.

Dopo l’ennesimo litigio con il padre, quando era ancora più giovane, è scappata di casa. È in contrasto con il mondo ma non con il suo fidanzato Lorenzo. È l’unico che la capisce veramente, dice lei, ma soprattutto che non la giudica. All’interno del convento sarà alquanto complicato riuscire a gestirla. Ancora di più convincerla a fare qualcosa contro la sua volontà, rispettando una rigida regolamentazione.

