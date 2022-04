Ti spedisco in convento 2 che fine hanno le ragazze della prima stagione

Che fine hanno fatto le ragazze del reality Ti spedisco in convento? Scopriamo che lavoro fanno oggi e chi è ancora nel mondo dello spettacolo.

Cinque le protagoniste della prima edizione di Ti spedisco in convento. Nella seconda stagione è stata aggiunta una sesta ragazza. Tutte si sono ritrovate per un intero mese in compagnia di alcune suore, intenzionate a far provare loro un percorso spirituale. Scopriamo cosa fanno oggi le vecchie partecipanti. Qualcuna è ancora nel mondo dello spettacolo?

Ti spedisco in convento: che fine hanno fatto le ragazze?

Cinque ragazze protagoniste della prima edizione di Ti spedisco in convento, in onda dal 4 al 18 aprile 2021, in prima serata su Real Time. Ad accogliere le giovani, guidandole in un percorso spirituale molto intenso, vi erano Suor Daniela, Suor Monica, Suor Felicita, Suor Arieide e Suor Analia.

Le protagoniste erano invece Emy Buono, 22 anni cubista di Napoli, Sofia Giaele Dedona, 22 anni studentessa nata a Los Angeles, Stefania Messina, 23 anni studentessa di Milano, Valentina Grimaldi, 19 anni studentessa di Bologna e Wendy, 18 anni studentessa di Reggio Emilia.

Cubista professionista, Emy Buono ha lavorato in un gran numero di locali, preso parte ad alcune pubblicità e frequentato il mondo delle passerelle. Dopo il reality di Real Time è rimasta nel mondo dello spettacolo, prendendo parte a La Pupa e il Secchione Show, condotto da Barbara D’Urso.

Sofia Giaele Dedona è una grande appassionata di moda. A 13 anni ha aperto il suo primo fashion blog, lavorando poi come modella per importanti marchi. Ha studiato Moda presso l’Accademia del Lusso ed è infine riuscita a dare vita al suo primo brand, dopo il reality di Real Time, SGDD – Sofia Giaele De Dona.

Stefania Messina vanta un importante seguito sui social, con poco più di 18mila follower su Instagram. Non abbiamo informazioni aggiornate sul suo lavoro. Al tempo di Ti spedisco in convento non aveva un’occupazione fissa. Le cose potrebbero ancora stare così, con qualche collaborazione da influencer di tanto in tanto.

Valentina Grimaldi si è presentata al reality di Real Time come studentessa e sul suo profilo Instagram, che vanta più di 13mila follower, sottolinea come sia una classicista, iscritta a Giurisprudenza e aspirante giurista.

Parliamo infine di Wendy, il cui vero nome è Martina. Aveva 18 anni durante la prima edizione del reality e ne ha oggi 19. Non è entrata nel mondo dello spettacolo e non è ancora impegnata in un lavoro fisso. Giovane quant’è, si può ancora definire un work in progress.

