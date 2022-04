Il Borgo dei Borghi: i borghi in gara location

Il borgo dei borghi: scopriamo tutte le location dei borghi in gara nella puntata speciale di Kilimangiaro in onda domenica 17 aprile.

La domenica di Pasqua sarà accompagnata da una gara tra i borghi d’Italia. La puntata speciale di Kilimangiaro del 17 aprile vedrà infatti la competizione tra 20 borghi d’Italia, uno per regione, che si contendono lo scettro di Borgo dei borghi 2022: vediamo dunque quali sono i borghi che prendono parte a questa edizione della kermesse dedicata alle perle nascoste della penisola.

Il borgo dei borghi 2022: le location

Camilla Raznovich conduce questa edizione 2022 del Borgo dei borghi. Il vincitore sarà decretato tramite il voto di una giuria, composta dalla chef Rosanna Marziale, dallo scienziato Piergiorgio Odifreddi e dallo storico dell’arte Jacopo Veneziani, combinato col voto dei telespettatori, che si è chiuso domenica 3 aprile.

La puntata speciale di Kilimangiaro che assegnerà questo premio andrà in onda domenica 17 aprile a partire dalle ore 21:25 su Rai 3. Il programma potrà essere seguito in diretta televisiva o in streaming mediante l’applicazione di Rai Play, disponibile per tutti i dispostivi mobili e per le smart tv.

Come detto, sono 20 i borghi in gara, ognuno rappresentante di una regione d’Italia. L’ultima edizione è stata vinta da Tropea, in Calabria, andiamo a vedere la lista dei borghi che concorreranno in questa edizione del 2022, in ordina da nord a sud nella penisola:

Valle d’Aosta: Verres (Aosta)

Piemonte: Varallo (Vercelli)

Liguria: Millesimo (Savona)

Lombardia: Tremezzo (Como)

Trentino Alto-Adige: Levico Terme (Trento)

Veneto: Soave (Verona)

Friuli Venezia Giulia: Clauiano (Udine)

Emilia Romagna: Compiano (Parma)

Toscana: Castefranco Piandiscò (Arezzo)

Umbria: Trevi (Perugia)

Marche: Pergola (Pesaro-Urbino)

Lazio: Ventotene (Latina)

Abruzzo: Navelli (L’Aquila)

Molise: Riccia (Campobasso)

Campania: Sant’Agata sui Due Golfi (Napoli)

Basilicata: Pietragalla (Potenza)

Calabria: Oriolo (Cosenza)

Puglia: Vico del Gargano (Foggia)

Sicilia: Sutera (Caltanissetta)

Sardegna: Cabras (Oristano)

