Il Ciclone, andiamo alla scoperta di tutti i luoghi dove è stato girato il film di Leonardo Pieraccioni: tutte le location della pellicola.

Nella fortunata filmografia di Leonardo Pieraccioni un posto di rilievo è sicuramente occupato da Il Ciclone, film del 1996 che ha ottenuto un successo pazzesco. Il Ciclone ha ottenuto tre vittorie ai David di Donatello e in complesso 8 candidature e anche due vittorie ai Nastri d’argento e ai Ciak d’oro del 1997. Il film è stato il migliore per incassi nella stagione 1996/1997 e si è affermato come uno dei più grandi successi del cinema italiano, lanciando definitivamente la carriera di Leonardo Pieraccioni, reduce dall’incredibile esordio con I laureati dell’anno prima. A concorrere alla fortuna del film ci sono sicuramente le incredibili location della Toscana di Pieraccioni: scopriamole tutte quante.

Il Ciclone: le location del film

Il film è ambientato nelle splendide campagne toscane, che fanno da cornice alla storia con protagonisti Leonardo Pieraccioni e Lorena Forteza. La maggior parte delle scene sono girate nella provincia di Arezzo, nei paesi di Pratovecchio, Stia, Poppi e nella campagna di Laterina. Si tratta di borghi molto suggestivi, immersi nel verde e nella natura, mete prese di mira da turisti che vogliono godersi un paesaggio bucolico e tranquillo.

In particolare, nel paese di Stia si trovano l’erboristeria di Carlina, il bar dove lavora Franca e l’officina meccanica di Pippo. A Poppi ci sono invece la farmacia di Isabella e la frutteria di Nello, mentre a Laterina troviamo il casolare che nel film funge da dimora della famiglia Quarini, dove è stata girata la scena dell’iconica danza latina di Lorena Forteza. Questo casolare è il podere la Giuncaia, una meta cult per gli appassionati di cinema che ogni anno cercano in queste zone le location del celebre film di Pieraccioni.

