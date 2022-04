Nero a metà 3 anticipazioni quarta puntata: la dura verità

Nero a metà terza stagione, il 25 aprile in onda la quarta puntata e dalle anticipazioni Carlo viene a conoscenza di una verità scottante

Nero a metà 3 è entrato nel vivo della sua trama e così con la quarta puntata del 25 aprile segna un vero e proprio spartiacque tra l’inizio della fiction con Claudio Amendola e il gran finale della serie TV. Tutto si chiedono cosa accadrà tra Malik e Alba legati sentimentalmente l’uno a Monica l’altra a Federico. Due coppie che nella seria tv con del commissario Amendola non decollano del tutto e lasciano spazio ai sogni dei telespettatori. Per Carlo intanto arriva una dura verità, amara da scoprire.

LEGGI ANCHE: Nero a metà 3 dove è stato girato: location

Nero a metà 3 Anticipazioni quarta puntata: trama episodio 7-8

Il primo episodio della quarta puntata di Nero a Metà 3 in onda il 25 aprile è l’episodio 7 dal titolo Per te. Cantabella interpretato da Alessandro Sperduti di trova, suo malgrado, in pericolo di vita. C’è da scoprire chi è il maniaco delle bombe ma non è questo il motivo che lo vede ad un passo dalla morte. Fa parte di uno scambio di stupefacenti insieme a Clara. Avete capito bene! È questa l’amara verità di cui viene a conoscenza Carlo. Il commissario interpretato da Claudio Amendola ha la conferma dei suoi sospetti da un video che incastra la donna: Clara è una spacciatrice. Inoltre dopo una lite per colpa di Suleyman, tra Ottavia e Spartaco sembra esserci del tenero.

Veniamo così alle Anticipazioni di Nero a Metà 3 della quarta puntata con la trama del secondo episodio del 25 aprile ovvero l’episodio 8 che si chiama “Separazioni”. Elisa interpreta da Caterina Guzzanti decide di andare via direzione Brescia. È troppo innamorata di Lorenzo senza essere apparentemente ricambiata. L’uomo la lascerà scappare? Viene trovato un morto su cui Carlo lavora molto perché crede sia legato a doppio filo con Clara è il delinquente che aveva fatto sparire la donna. Infine Repola alias Margherita Vicario, insieme ai suoi cari, temono il peggio per Marco.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI