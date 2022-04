La pupa e il secchione torna con la sesta puntata in onda martedì 19 aprile: scopriamo tutto ciò che ci aspetta.

Torna l’appuntamento con una nuova puntata de La pupa e il secchione, la sesta di questa quinta edizione. Lo show condotto da Barbara D’Urso non sta ottenendo il successo sperato, con gli ascolti ormai continuamente e inesorabilmente in calo. La conduttrice cercherà dunque di rialzare l’attenzione intorno al reality, con ospiti e sorprese in grado di sollecitare la curiosità del pubblico. Scopriamo dunque cosa ci aspetta in questa dal reality show di Italia 1.

Anticipazioni La pupa e il secchione del 19 aprile

Sono due gli ospiti che faranno la propria comparsa nello studio dello show di Italia 1. Luca Onestini farà una sorpresa al fratello Gianmarco, che sta concorrendo in coppia con Mila Suarez. Poi ci sarà anche l’arrivo di Alessia Macari, che vestirà i panni della pupa per una sera e sarà decisiva nella compilazione della classifica finale in quanto potrà assegnare cinque punti a una coppia al termine di una prova sexy.

Atteso in studio anche il rientro di Paola Caruso, che è stata squalificata dopo l’aggressione a Mila Suarez nell’ultima puntata. L’ex pupa chiederà scusa al pubblico e racconterà la sua versione dei fatti, particolarmente attesa da molti fan che non hanno gradito la squalifica della Caruso, soprattutto perché non è stata assegnata alcuna penalità a Mila Suarez, partecipe anche lei dello scontro. Atteso dunque il confronto con protagonista Paola Caruso, con molti fan che sperano in un dietrofront e in un suo rientro.

Infine, come di consueto vedremo una nuova eliminazione, con una coppia che lascerà il programma dopo la sfida del bagno di cultura. Tra ospiti, retroscena e una nuova eliminazione, La pupa e il secchione andrà in onda martedì 19 aprile con una nuova puntata.

