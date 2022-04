Quando finisce Il Paradiso delle Signore 6 2022

By

Il paradiso delle signore, scopriamo quando finirà la sesta stagione dell’amatissima soap opera di Rai 1.

Ci stiamo avvicinando al finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore. La soap opera con Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina sta per arrivare all’atto conclusivo del suo sesto atto, che vedremo dunque presto. La serie farà poi ritorno con la nuova stagione in autunno: scopriamo tutti i dettagli dunque sul finale di questa stagione e sull’inizio della settima.

Quando finisce il Paradiso delle signore 6

La data dell’ultimo episodio della sesta stagione de Il Paradiso delle signore è quella del 29 aprile. Questa stagione, trasmessa in daytime, ha avuto un successo pazzesco, facendo toccare numeri incredibili considerando la messa in onda durante il giorno. Questo è il motivo per cui la serie terminerà il 29 aprile, ma farà poi ritorno a settembre con i nuovi episodi. Tuttavia, i fan de Il Paradiso delle signore dovranno vivere questo periodo di stop a partire da maggio, ma potranno rifarsi con un’altra fiction.

Al posto de il Paradiso delle signore, a partire da lunedì 3 maggio debutterà la serie spagnola Sei Sorelle, che prende precisamente il post della soap opera nel palinsesto di Rai 1, andando in onda dunque dalle 15:55 alle 16:35. La serie spagnola farà dunque compagnia ai telespettatori pomeridiani di Rai 1, nella speranza di replicare il successo de il Paradiso delle signore, che è diventato uno dei programmi più visti in daytime di questa stagione televisiva italiana.

Appuntamento dunque al 29 aprile con l’attesissimo finale di stagione, che tirerà le somme di tutte le trame che sono state articolate in queste puntate. Poi ci sarà una lunga pausa durante i mesi estivi, ma a settembre tornerà puntuale l’appuntamento con la soap opera, sempre nel consueto orario pomeridiano dalle 15:55 alle 16:35.

