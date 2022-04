Come una volta Un amore da favola come funziona: regolamento

Come una volta Un amore da favola, come funziona il nuovo reality show di Nove: scopriamo tutto sul regolamento.

Su Nove arriva il nuovo reality Come una volta Un amore da favola. A partire da mercoledì 20 aprile prenderà il via il primo episodio del nuovo programma in cui sei ragazzi e sei ragazze torneranno indietro nel tempo, nel 1821, per cercare il loro amore da favola. Scopriamo tutto sul regolamento e su come funziona il nuovo reality show di Nove.

Come una volta Un amore da favola: il regolamento

I protagonisti del nuovo reality show sono sei ragazzi e sei ragazze. I concorrenti vivranno nel Castello Reale di Govone e dovranno immedesimarsi a pieno nelle usanze e nel clima ottocentesco, abbandonando dunque tutte le comodità dell’era moderna e dovranno adattarsi a vivere come si viveva nel 1821.

In quest’avventura, i 12 protagonisti saranno accompagnati dalla psicologa e psicoterapeuta Elisa Vianello, che insegnerà ai ragazzi a relazionarsi tra loro, il Maestro di Cerimonie Nicolay Selikovsky, che seguirà i ragazzi tra balli e ricevimenti, e appunto il maestro di ballo, Emanuele Pironti, che insegnerà ai concorrenti come diventare dei perfetti ballerini ottocenteschi. Inoltre ci saranno due tutor, uno per i maschi e uno per le femmine: Massimo De Cepparello e Laura Pranzetti Lombardini, che svolgeranno i compiti di precettore e istitutrice com’era d’uso all’epoca.

I 12 protagonisti dunque vivranno la loro esperienza indietro nel tempo, calandosi in una realtà ormai lontana da noi, che rivivrà ogni mercoledì sera sul Nove. Sono sei le puntate del reality show, che andranno in onda settimanalmente sul Nove, ma sono già tutte disponibili sull’applicazione di Discovery+, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc e per le smart tv, per vedere comodamente in televisione il reality show.

