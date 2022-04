Come una volta Un amore da favola, scopriamo quante puntate comporranno il nuovo reality show che andrà in onda sul Nove.

Si torna indietro nel tempo su Nove. A partire da mercoledì 20 aprile prenderà il via il nuovo reality show Come una volta Un amore da favola in cui sei ragazzi e sei ragazze vivranno in un castello ottocentesco, alla ricerca del loro amore da favola. Scopriamo dunque quante puntate compongono il nuovo reality show di Nove.

Come una volta Un amore da favola: quante puntate sono

Saranno sei gli appuntamenti con Come una volta Un amore da favola. Il primo episodio andrà in onda mercoledì 20 aprile, in prima serata sul canale Nove. In totale, gli episodi sono sei, della durata di 60 minuti circa l’uno, e verranno trasmessi ogni mercoledì sera sul Nove. Questo, quindi, è il calendario degli appuntamenti con gli episodi di Come una volta Un amore da favola su Nove:

Mercoledì 20 aprile: prima puntata

Mercoledì 26 aprile: seconda puntata

Mercoledì 3 maggio: terza puntata

Mercoledì 10 maggio: quarta puntata

Mercoledì 17 maggio: quinta puntata

Mercoledì 24 maggio: sesta puntata

L’appuntamento col finale di Come una volta Un amore da favola andrà dunque in onda mercoledì 24 maggio 2022. Tuttavia, per chi non riesce a tenere a freno la curiosità e vuole vedere tutte insieme le puntate del reality, può farlo mediante l’applicazione di Discovery+, dove sono disponibili tutti gli episodi. L’applicazione si può scaricare su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, sulle smart tv e su apparecchi che rendono possibile la visione in televisione dello show come Timvision Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Diverse dunque le alternative per riuscire a vedere Come una volta Un amore da favola, o in diretta televisiva settimanalmente su Nove, o tramite l’applicazione di Discovery+.

