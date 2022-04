A Uomini e Donne Ida ha rinfacciato ad Alessandro Vicinanza di averla fatta sentire in imbarazzo perché portata spesso in ristoranti di lusso: dove si trova il ristorante peruviano citato?

Alessandro Vicinanza dopo la fine della conoscenza con Ida Platano è stato al centro del dibattito per il suo stile di vita. Dopo lo scontro con Desiree, la lite e il chiarimento con Maria De Filippi, non è mancato lo scontro con la dama di Brescia ed ex di Riccardo. A Uomini e Donne è così diventato oggetto di riflessione il comportamento che l’imprenditore di Salerno ha con le donne.

Ida non ha citato espressamente il lavoro di Alessandro ha solo fatto riferimento, per Tina ha rinfacciato, al suo sentirsi in imbarazzo perché durante le loro uscite si ritrovavano spesso a cenare in ristoranti di lusso e molto costosi piuttosto che in trattoria o in pizzeria. Il cavaliere di Salerno si è sentito accusato ingiustamente perché ha sempre condiviso con la donna la scelta del luogo dove trascorrere belle serate.

La Platano ha invece insistito a sottolineare che in quei bellissimi ristoranti di lusso dove il suo uomo la portava si sentiva a disagio perché non era il suo luogo abituale e non erano posti dove era mai stata prima. Ida accettava di andare a Roma in locali costosi con Alessandro perché le piaceva. Tina lo ha difeso a spada tratta fino a far piangere la dama dicendo che queste erano solo accuse ingiuste di una donna che voleva vendicarsi per essere stata scaricata.

Addirittura Alessandro ha detto esplicitamente il nome del ristorante peruviano dove spesso andava con Ida a Roma e citato anche altri locali che hanno frequentato. Scopriamo qual è questo posto magico, dove si trova e i prezzi del menu.

Alessandro di Uomini e Donne e il ristorante peruviano a Roma

Vi avevamo già parlato del lavoro di Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne che per molti è il motivo per cui si può permettere di corteggiare una donna portandola in locali di lusso. Così il ristorante peruviano citato nella puntata di Uomini e Donne di venerdì 22 aprile dall’ex di Ida è stato al centro del dibattito.

Nello specifico il ristorante peruviano è Pacifico locale all’interno di Palazzo Dama, luxury hotel nel centro di Roma sul Lungotevere Arnaldo da Brescia. Come si può vedere sul profilo Instagram di Pacifico, la sua specialità è proprio quella offrire ai clienti un menu di Peruvian Nikkei Cuisine e si trova anche a Milano e Porto Cervo oltre che a Roma. Cliccando sul link sul profilo Instagram del ristorante peruviano è possibile farsi un’idea dei prezzi nel menu.

Il prezzo medio degli antipasti è di 15 euro e va dai 7 ai 24 euro dei carpacci e ceviche. Il main course, che equivale al primo, va da un minimo di 16 euro ad un massimo di 33 euro. I contorni hanno un prezzo medio di 10 euro, stesso prezzo dei dessert. I vini possono anche arrivare a 70 euro a bottiglia. Gli champagne invece possono costare anche 260 euro.

