Heartstopper è un celebre fumetto di Alice Oseman, trasformato in serie TV da Netflix. Scopriamo come finisce il secondo libro.

Il 22 aprile è uscito su Netflix Heartstopper, serie TV che adatta l’omonimo fumetto. Ecco il riassunto completo del secondo libro di questa dolce storia adolescenziale, che ha tanto da insegnare al pubblico.

Heartstopper 2 finale

Charlie è preoccupato che il bacio possa aver rovinato la sua amicizia con Nick. Il giorno dopo questi gli fa visita e prima che l’altro possa iniziare a scusarsi, viene interrotto da un nuovo bacio. A chiedere scusa è proprio Nick, che non avrebbe voluto lasciarlo solo alla festa. Alla fine decidono di tenere questa storia per loro, dal momento che il ragazzo è ancora insicuro sulla propria sessualità.

Un evento speciale è il compleanno di Charlie. Durante la festa Nick incontra i suoi amici per la prima volta. Le cose non vanno per il meglio all’inizio ma al termine della serata tutti lo amano. Durante un’uscita in gruppo al cinema, Harry Greene inizia a fare delle domande omofobe a Charlie, beccandosi infine un pugno da Nick.

Il giorno dopo i due ragazzi trascorrono il tempo in spiaggia. Nick confessa a Charlie d’essere bisessuale. Ormai ne è sicuro. Questa certezza gli dà la forza di fare coming out con sua madre, che lo accetta.

