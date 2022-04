Ad Amici 21 dopo l’eliminazione nella sesta puntata del serale di LDA, Maria De Filippi ci tiene a precisare del suo rapporto con Gigi D’Alessio, padre del cantante

La sesta puntata del serale di Amici 21 ha lasciato tutti a bocca aperta. Le anticipazioni rilasciate qualche giorno fa avevano preannunciato l’eliminazione di Nunzio che al ballottaggio avrebbe perso contro LDA. In realtà durante la messa in onda Maria De Filippi ha annunciato, come da tradizione in casetta, che l’allievo ad essere eliminato è stato LDA. Un colpo di scena clamoroso che ha spiazzato anche lo stesso Nunzio, incredulo e consolato dallo stesso LDA.

Amici 21 Maria De Filippi parla di Gigi D’Alessio, padre di LDA

Il cantante ha voluto ringraziare tutti i compagni di scuola sottolineando come abbia imparato tanto da ognuno di loro. Il figlio di Gigi D’Alessio si è soffermato in particolare quando ha parlato di Albe e del loro splendido rapporto d’amicizia. Al termine dei ringraziamenti, LDA ha ovviamente speso parole d’affetto anche nei confronti di Maria De Filippi. “Mi hai fatto diventare Luca”, ha detto il ragazzo. E proprio in quest’occasione, la conduttrice ha voluto parlare di Gigi D’Alessio, padre di LDA. Fin dall’ingresso nella scuola, l’obiettivo del ragazzo è sempre stato quello di esprimersi e di raccontarsi staccandosi dalla fama del padre.

Con tanto lavoro e grande impegno, LDA è riuscito ad imporsi e a conquistare il pubblico da casa. Il cantante è infatti ad oggi colui che ha registrato più ascolti in streaming tra tutti i ragazzi in gara. Un grandissimo traguardo che attenua l’eliminazione avvenuta nella sesta puntata del serale di Amici 21. Lo stesso LDA ha spiegato, in particolare a Nunzio, di essere scarico e di aver dato tutto in questa straordinaria esperienza. Per lui l’eliminazione è giusta perché ormai svuotato dalle tantissime prove sostenute.

Maria De Filippi ha così deciso di parlare del suo ingresso della scuola e di quanto il suo cognome sia un orgoglio per LDA ma anche un fardello considerando che vuole intraprendere lo stesso percorso del padre. La conduttrice ha aggiunto che Gigi D’Alessio non l’ha mai telefonata nonostante la loro amicizia e il fatto che avessero i rispettivi numeri di cellulare. Maria De Filippi ha inoltre aggiunto “non mi ha fatto nemmeno gli auguri di Natale”, un modo per evidenziare come Gigi D’Alessio abbia dato campo libero al proprio figlio.

LDA ha risposto con ironia dicendo che questa è maleducazione strappando così una risata a tutti gli allievi. Infine Maria De Filippi ha ricordato come LDA abbia fatto i casting come tutti gli altri e che fin dal suo primo provino ha voluto che si sapesse che è il figlio di Gigi D’Alessio. La conduttrice ha infine augurato a LDA il meglio con la speranza che abbia imparato a convivere con il peso del padre. Un fardello che si è palesato quando ha scelto di fare questo mestiere.

