Zac Efron è icona di film teen che ha continuato la carriera al cinema. Da 17 again a Tre uomini e una culla che fine ha fatto l’attore?

Zac Efron oggi ha 34 anni di età e nell’immaginario collettivo è una star di Hollywood che ha realizzato il sogno. Eppure sembra sparito fino a far chiedere al pubblico: che fine ha fatto l’attore di 17 again ritorno al liceo? La giovane stella del genere teen ha raggiunto negli anni una consolidata fama per poi cadere nel dimenticatoio per scelta personale.

Poco avvezzo al mondo del gossip, il volto di High School Musical ha preferito dopo la fine della relazione con la collega Vanessa Hudgens, conosciuta sul set, stare lontano dai paparazzi. Era così al centro dell’attenzione dei fan che per anni le ricerche sull’attore si sono concentrate anche su come fare i capelli come Troy Bolton, così di chiamava in High School Musical.

Zac Efron ieri: biografia, carriera e film

Zac Efron è nato negli Stati Uniti, di preciso in California, la data di nascita all’anagrafe è 18 ottobre del 1987. I genitori di lavoro fanno rispettivamente ingegnere elettronico e segretaria. Fin dall’infanzia aveva una propensione per canto e ballo fino ad essere anche bullizzato da alcuni compagni di classe che poi hanno dovuto ingoiare un amaro boccone.

Finiti gli studi scolastici, dopo il liceo studia alla Pacific Conservatory of the Performing Arts. Gli esordi sono nel 2002 in Summerland e Zac e Cody al Gran Hotel. Nel 2006 arriva il punto più alto della sua carriera, il successo mondiale come protagonista delle tre stagioni di High School Musical. Travolto dalla popolarità, Zac Efron dopo il ruolo di Troy Bolton recita in molti film di successo Hairspray Grasso e Bello che lo suggella come successore di John Travolta, 17 again ritorno al liceo, Capodanno a New York e Cattivi Vicini.



Nella vita privata di Zac Efron c’è stata l’ex fidanzata Vanessa Hudgens. Si sono conosciuti sul set del musical Disney che li ha resi celebri nel 2005 e si sono lasciati dopo 5 anni di relazione. A prendere la decisione è stata lei perché la relazione faceva uscire il peggio di sé.

Tra le curiosità sull’attore la sua provenienza: non ha origini italiane ma ebree da parte di padre. Chi ha fatto la voce di Zac Efron in High School Musical e 17 again è stato Flavio Aquilone, poi è cambiato doppiatore italiano in Andrea Mete.

Zac Efron oggi irriconoscibile?

Zac Efron oggi a 34 anni di età vanta un profilo Instagram da oltre 50 milioni di follower. Oggi l’attore è in parte fuori dal mondo cinematografico, è un influencer con numerose collaborazioni. Da molti consigli di fitness sui social ma non cura più il suo canale YouTube personale, dove non vengono pubblicati contenti da due anni. Gli ultimi film al cinema sono fascino criminale nel 2020 e l’horror Firestarter tradotto in italiano Incendiaria uscito nel 2022.

L’attore stava per morire durante le riprese del docureality Killing Zac Efron. Nel reality di sopravvivenza girato in Papua Nuova Guinea ha contratto il tifo. Negli ultimi giorni l’interprete di 17 Again è stato vittima di body shaming. È stato attaccato dopo un video ed alcuni scatti, sottoforma di accusa, di aver rifatto le labbra e di essere ricorso alla chirurgia estetica sul volto. Efron non ha mai confermato di essersi rifatto e se anche fosse così non ci sarebbe problema alcuno se non la frustrazione degli haters.

