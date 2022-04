Nima Benati chi è la ragazza della pubblicità Morellato

Nima Benati: chi è la ragazza protagonista della pubblicità della Morellato insieme ad Aurora Ramazzotti

Nima Benati è la protagonista della nuova pubblicità della Morellato insieme ad Aurora Ramazzotti. Conosciamo bene quest’ultima, figlia di Eros e Michelle Hunziker, ma andiamo a scoprire qualcosa in più su Nima Benati.

Chi è Nima Benati

Nima Benati è uno dei grandi nomi della fotografia e della moda italiana. Nata nel 1992 a Bologna, sin da sempre ha coltivato la passione per la fotografia e si è fatta notare sui social, specialmente su Instagram, il social per antonomasia della fotografia. Moltissime blogger l’hanno contattata per farsi immortalare e così Nima Benati ha iniziato a farsi conoscere nel mondo dei social network, fotografando anche alcune delle più importanti figure del settore come Chiara Ferragni e Chiara Biasi.

Dal successo sui social è arrivato quello nel mondo della moda, con moltissimi brand che le hanno affidato le proprie campagne pubblicitarie, sia in Italia che all’estero. Tra le campagne realizzate da Nima Benati, ci sono quelle per alcuni dei marchi di moda più celebri al mondo come Guess, Elisabetta Franchi e Dolce & Gabbana. Le sue foto inoltre hanno ricoperto le facciate delle più importanti copertine di moda come Vanity Fair e Playboy.

Oggi, Nima Benati è una delle fotografe più importanti al mondo e nell’ambito della moda è un vero e proprio punto di riferimento. Dopo aver curato tantissime campagne pubblicitarie, la fotografa bolognese è ora pronta a essere protagonista di quella di Morellato insieme ad Aurora Ramazzotti. La fotografa si è occupata di fotografare la giovane influencer e inoltre sarà protagonista anche della campagna Morellato Next Talent, un’iniziativa che si occupa di dare visibilità ai giovani nel campo della comunicazione e dell’immagine e di cui Nima Benati rappresenta proprio la giuria.

