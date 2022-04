La Pupa e il Secchione 2022, chi sono i finalisti del programma di Barbara D’Urso? Quanti litigi nella settima puntata.

La puntata del 26 aprile de La Pupa e il Secchione 2022 è stata a dir poco movimentata. Numerosi scontri, litigi e accuse. Flavia Vento si è esibita ancora una volta, si è parlato di un presunto bacio e molto altro ancora. Ecco chi sono i finalisti del programma condotto da Barbara D’Urso.

La Pupa e il Secchione 2022 settima puntata

La settima puntata de La Pupa e il Secchione 2022 inizia con le immagini di un presunto bacio tra Gianmarco e Mila Suarez. Dopo quanto mostrato da Barbara D’Urso, il ragazzo nega vi sia attrazione fisica. Parla di sé e Mila come di due persone che si vogliono bene, negando il bacio. Nessuno però in studio gli crede. Incalzati dagli opinionisti, però, i due si scambiano un bacio a stampo. Si passa poi a parlare del litigio tra Francesco Chiofalo e Anna Clara. Spazio inoltre a un’altra lite, quella tra Maria Laura De Vitis e gli altri concorrenti. L’argomento cruciale è la relazione passata con Paolo Brosio. Lei non vuole parlarne e dice d’essere stata attaccata. Mila Suarez la presenta invece come un’approfittatrice. L’unica a prendere le sue parti è Antonella Elia. Spazio poi per Flavia Vento, che ha scelto di esibirsi ancora per convincere i giudici a farla rientrare in gioco. Si ritrova però a scontrarsi duramente con gli opinionisti.

Nuovo scambio di coppie in settimana. Francesco Chiofalo si è affiancato a Valentina, dovendo salutare Annaclara, che ha fatto coppia con Denis Dosio. Quest’ultimo è però impegnato nel corteggiare Emy. In studio arriva poi Malena, che intende conquistare Chiofalo con uno stacchetto. Lui accetta, sottolineando come due possano anche trascorrere la notte insieme in amicizia. È certo che la fidanzata Drusilla si fidi di lui. Lei ha però pubblicato storie polemiche sui social.

Lui viene bendato e Malena si cimenta in un balletto sexy. Di colpo ecco Drusilla, che lo rimprovera per il suo comportamento. Malena prova però a prendere le difese di lui. Dice che in tanti fingono d’essere perfetti e poi in realtà fanno di tutto. Lui ha fatto un apprezzamento ma è rimasto fedele. Dopo le sue scuse, la fidanzata lo perdona con la promessa di riparlarne fuori.

Alessandro è cambiato grazie a La Pupa e il Secchione. È molto più sciolto nella vita di tutti i giorni. Riceve una sorpresa dalla mamma, che lo segue con attenzione. Momento speciale anche per Elena Morali. In studio c’è la sorella Chiara, che consiglia ad Aristide di tenere le mani al loro posto. È una puntata ricca di momenti speciali, come quello dedicato ad Annaclara. Si parla di Francesco, ex fidanzato per il quale prova ancora qualcosa. Lo stesso vale per lui, che non l’ha dimenticata. Entra in studio e la coglie alla sprovvista. Tra i due scatta un veloce bacio.

La Pupa e il Secchione 2022 finalisti

Maria Laura non ha un partner ma Aristide la rifiuta, volendo proseguire con Amy. Anche Mirko conferma Asia, così come Aristide non abbandona Elena. L’ultima chance è Gianmarco, che però annuncia di voler proseguire con Mila. Maria Laura si ritrova così con Baietti, anche lui solo. Si giocherà un posto in finale in una sfida.

Guardando alla classifica, i finalisti de La Pupa e il Secchione 2022 sono in automatico: Alessandro ed Emy, Asia e Mirko, Denis e Annaclara, Francesco e Valentina, Alessio e Ilaria. Nella vasca di cultura si sfidano invece Elena e Aristide e Mila e Gianmarco. Elena ha la meglio, mentre Milan, che finisce in nomination, si scontra con Federico Fashion Style.

Un po’ di tensione al momento delle nomination, con Alessio e Ilaria che beccano tre preferenze e lei non la prende affatto bene. In conclusione vediamo aggiungersi ai finalisti anche Elena e Aristide e Gianmarco e Mila.

