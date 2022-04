Come finisce The Vampire Diaries? Ecco tutto sul finale della serie TV e sulla conclusione segreta mai andata in onda.

The Vampire Diaries è una serie cult andata in onda dal 2009 al 2017 su The CW. Dal 30 aprile i fan possono ritrovarla su Netflix per una lunga maratona, con ben 171 episodi a disposizione. Per gli amanti degli Spoiler o semplicemente curiosi, ecco come finisce lo show e qual è il finale segreto che non è mai andato in onda.

The Vampire Diaries come finisce

L’ottava e ultima stagione di The Vampire Diaries è incentrata interamente sulle sirene e sull’inferno. Vediamo Sybil e Seline lavorare per Cade, il Diavolo, che le ha rese immortali. Il vero villain di questa stagione finale è però Katherine Pierce. Il posto di Cade è stato preso da Petrova, ora padrona dell’inferno. Tornata a Mystic Falls, intende vendicarsi. I fratelli Salvatore decidono di attirarla allo scoperto e sfruttano il matrimonio tra Stefan e Caroline.

Tutti sono in città, compreso Peter, il padre di Matt, che ha forgiato un pugnale in grado di uccidere Katherine. Kelly, sua madre, è invece resuscitata proprio grazie alla Petrova. Le ha promesso protezione dall’inferno in cambio del suo aiuto nella distruzione della città. Anche Vicky è tornata e il piano ha inizio proprio con lei.

È necessario che un Maxwell suoni la campana della torre dell’orologio per dodici volte. Alaric, le figlie e Bonnie scappano, mentre Damon e Stefan incontrano quella che inizialmente credevano fosse Elena. Il corpo della Gilbert è sparito ma, visto che Bonnie è ancora viva, capiscono che si tratta di Katherine e la uccidono con il pugnale.

The Vampire Diaries: Stefan muore?

Stefan ritrova Elena nel liceo ma il suo corpo non può essere spostato per un incantesimo di Kay. Capisce che Damon non la lascerà mai sola, arrivando a sacrificarsi per lei. Decide così di fare lo stesso. Caroline dice addio al marito, perché non può lasciare le figlie crescere senza una madre.

Il piano subisce una modifica quando Bonnie, che ha ritrovato i poteri, trova un modo per distruggere l’inferno e Katherine. Per farlo c’è bisogno di una potenza straordinaria. Sfruttano quella della campana. La strega devierà le fiamme nella galleria che collega l’Amony a Mystic Falls. Dirigerà poi il tutto sull’inferno grazia all’aiuto delle antenate.

I Salvatore conducono Katherine nella galleria (ancora viva perché può entrare e uscire dall’inferno). Stefan si sacrifica per assicurarsi che lei muoia. Le fiamme avvolgono entrambi. Il ragazzo incontra Elena nel Limbo e le dice d’aver voluto salvare Damon, che è divenuto l’uomo che sperava diventasse. Gli ha inoltre iniettato la cura per consentirgli di vivere da umano. Le consegna, infine, un messaggio d’amore per Caroline.

The Vampire Diares finale: Damon ed Elena

Elena si risveglia grazie a Bonnie, che ha trovato un modo per aggirare l’incantesimo di Kay. Ritrova Damone e insieme dicono addio a Stefan. Trascorrono anni e Matt è ancora lo sceriffo ma pensa di diventare sindaco. Vicky e Tyler sono felici insieme, Bonnie viaggia per il mondo, godendosi la vita, Alaric e Caroline trasformano la pensione Salvatore in un istituto per bambini con doni sovrannaturali. Jeremy e Dorian sono insegnanti lì.

Elena ha ripreso a studiare medicina e dopo la laurea è tornata a Mystic Falls. Lei e Damon vivono felici e al termine delle loro esistenze possono ritrovare la pace e ricongiungersi con i propri affetti. Lei ritrova i genitori e gli zii, mentre lui incontra nuovamente Stefan. La serie si conclude così com’era iniziata: “Hello, brother”.

The Vampire Diaries finale segreto

Il finale di The Vampire Diaries era diverso da quello che abbiamo visto. Se Nina Dobrev non avesse mai lasciato la serie TV, gli sceneggiatori erano pronti per questa conclusione. Sappiamo che Elena incontra prima Stefan e si innamora di lui. Questi però le cancella la memoria, e così la storia prosegue in maniera differente. La ragazza si innamora di Damon ma, nonostante tutto sembri spingere verso il loro amore, c’è qualcosa che lei non sa frenare e che la spinge verso Damon, suo vero amore. Per quanto continuerà a provare sempre qualcosa per lei, Stefan trova il suo lieto fine con Caroline.

Il finale originale di The Vampire Diaries avrebbe portato entrambi i fratelli Salvatore alla morte, così da salvare lei, per poi vegliare su Elena come fantasmi. Per questo motivo era stato introdotto l’Altro Lato, come spiegato da Julie Plec. Tutto è cambiato con l’addio di Nina Dobrev nella sesta stagione. Si è dato largo ad altre linee narrative, ponendo al centro non più il triangolo, mormai rotto, bensì il rapporto tra i due fratelli.

