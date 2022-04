Albe alla settima puntata del serale di Amici 21 attacca di nuovo la Celentano con delle barre al veleno per difendere Serena sulle note di Ci vuole un fisico bestiale

Durante la puntata di Amici 21 del 30 aprile Albe è stato nuovamente protagonista di una delle manche. Il cantante è andato al ballottaggio finale con Nunzio ma prima della sfida contro il ballerino, si è esibito sulle note di Ci vuole un fisico bestiale durante la seconda manche. Il fidanzato di Serena ha affrontato Luigi e ha conquistato il punto grazie alla sua reinterpretazione della canzone di Luca Carboni.

Una grande esibizione da parte di Albe che ha convinto i giudici grazie alla capacità di costruire un nuovo testo sulla musica di Ci vuole un fisico bestiale. Per l’occasione il cantante della squadra di Anna Pettinelli ha deciso di “attaccare” nuovamente Alessandra Celentano con delle barre inedite. Infatti al centro della canzone c’è il concetto di fisico tanto caro alla maestra e utilizzato più volte per criticare Serena, la fidanzata di Albe. Siete curiosi? Contrataque per voi ha riportato il testo integrale di Ci vuole un fisico bestiale con le barre di Albe contro la maestra Celentano.

Amici 21 le barre di Albe contro Alessandra Celentano

Così come successo

Ci vuole un fisico speciale

Per quello che ci fanno credere

Ma non serve a nulla se poi nel cervello c’è poca sostanza

Perché di solito a nessuno vai bene così sei bene

E sei troppo magro e sei troppo grossa e sei troppo..basta

Voglio fare tutto quello che mi pare senza avere il fisico perfetto

Voglio fare il bagno a mare senza vergognarmi perché sono bello dentro

Sono bello dentro..vero?

Ci vuole un fisico bestiale (tipo il mio eh)

Per resistere agli urti della vita

Ma non serve l’addominale per fare colpo sulla tipa che ti piace

Guarda me ne ho quasi 23 ma poi ci so fare

Avere un fisico bestiale vabbè l’ammetto può aiutare

Per portare la spesa a casa o le casse d’acqua su per le scale

