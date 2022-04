Angela Melillo oggi ha un compagno Cesare San Mauro. La ballerina è stata spostata con Ezio Bastianelli padre di sua figlia Mia. Perché si sono lasciati? Parla lei

Angela Melillo oggi ha 55 anni di età. È nata a Roma nel il 20 giugno 1967 ed ha alle spalle una lunga carriera da ballerina con diverse esperienze d’attrice. Fin dall’infanzia di pari passo con i suoi studi scolastici inizia a studiare danza classica. Inizia la sua carriera in tv come show girl del Bagaglino e programmi satellite come Rose Rosse e Gran Caffè. Studia anche recitazione al Centro Teatro Attivo di Milano, diplomandosi.

Partecipa a Scherzi a parte, fa la spintarella a Beato tra le donne e parallelamente a numerose fiction come il Maresciallo Rocca e Ritorno a Rivombrosa. Inoltre è stata co conduttrice di Paolo Limiti. Angela Melillo è stata naufraga dell’Isola dei Famosi nel 2021 uscendo alla ventesima puntata al televoto flash. Nel 2021 si è anche candidata alle elezioni a Roma come consigliere comunale. Il compagno di Angela Melillo è Cesare San Mauro, di origini romane e di dieci anni più grande di lei, è nato infatti nel 1956. Il compagno della bionda ballerina di lavoro fa l’avvocato ed è Professore Associato di Diritto dell’Economia. La Melillo ha un ex marito che è il padre di suo figlia Mia: Ezio Bastianelli.

Ezio Bastianelli chi è l’ex marito di Angela Melillo e perché si sono lasciati

In data 30 maggio del 2008 dopo un lungo percorso per diventare mamma, nasce la figlia di Angela Melillo che si chiama Mia che oggi ha 15 anni di età ed è orgogliosa della carriera di sua mamma. Il padre della figlia della Melillo e suo ex marito è Ezio Bastianelli, noto ristoratore e imprenditore romano, titolare del ristorante ‘Bastianelli al Molo’ di Fiumicino e di un B&B.

Angela e Ezio si sono conosciuti giovanissimi in ambienti di lavoro e si sono spostati il 3 luglio del 2006. La ballerina e l’imprenditore si sono lasciati dopo 7 lunghi anni di matrimonio. La stretta Melillo ha raccontato perché si sono lasciati, l’abitudine ha distrutto la magia dell’amore.

