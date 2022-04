Clayton Norcross attore che ha interpretato ill primo Thorne di Beautiful ha divorziato da sua moglie Andrea

Clayton Norcross è conosciuto dal grande pubblico come Thorne di Avanti un Altro nel ruolo di esperto di soap. Le fan di Beautiful, invece, ricordano l’attore giovanissimo e biondissimo quando poco più che ventenne interpretava Thorne Forrester, il primo attore nel ruolo di Thorne di Beautiful per tre anni dal 1987 al 1989. La sua è stata una lunga carriera fatta di successi e cadute fino a tornare stella del piccolo schermo in Italia dove ha preso parte a diversi programmi. In amore gli si è spezzato l’amore e prima di entrare nei dettagli di chi è Andrea l’ex moglie di Thorne di Avanti un Altro e perché si sono lasciati ripercorriamo la biografia dell’attore.

Clayton Norcross chi è Thorne di Beautiful

Clayton Norcross oggi ha 67 anni di età, 1,80 di altezza circa e un fisico mozzafiato. Il primo Thorne di Beautiful è nato l’8 settembre 1954 all’interno dell’Edwards Air Force Base ed ha trascorso l’infanzia nella splendida Arcadia, in California. Di studi, dopo il liceo, ha conseguito la laurea in telecomunicazioni e produzione cinematografica presso la San Diego State University.

Per Clayton Norcross Il successo arriva subito senza gavetta. Viene scelto come coprotagonista e volto di Thorne Forrester nella leggendaria soap Beautiful. Il suo talento viene subito notato e per il futuro Thorne di Avanti un Altro arrivano altri ruoli in telenovelas di grande fama internazionale Milagros nel 2000, The Mystery Woman nel 2017 e la serie comica “A Place in the Heart”.

In realtà la passione di Clayton Norcross più che la tv fin da piccolo era per il palcoscenico. Così ha fatto anche teatro per molti anni quando era lontano dalla televisione. Ha recitato nelle commedie teatrali “Agency” per The Coast Playhouse e “Los Angeles Stories” al The Victory Theatre.

È innegabile che sia diventato famoso a livello internazionale come Thorne di Beautiful, soap distribuita in oltre 100 paesi in tutto il mondo. Non va dimenticato però che ha recitato anche nella sua lunga carriera in Baywatch.

Clayton Norcross oggi vive in California . Negli ultimi anni trascorre la sua vita privata tra Hollywood e l’Europa, lavorando nel cinema, in TV e in teatro. I suoi recenti crediti televisivi includono la serie CBS in prima serata, Hawaii Five-0 (2010), 6 passi nel giallo: Tailor-made Murder (2012) e la miniserie d’azione britannica, Air Force One Is Down (2013), dove è co -ha recitato con Linda Hamilton e Jeremy Sisto.

In Italia prima di essere Thorne di Avanti un Altro nella stagione 2021-2022 in qualità di esperto di soap aveva già collaborato con Paolo Bonolis nel 1998 a Ciao Darwin.

Quando non è impegnato davanti alla telecamera, Thorne trascorre la sua vita privata facendo volontariato presso organizzazioni ambientaliste, tra cui Heal the Bay, World Wildlife Fund e California League of Conservation Voters.

Leggi anche: Beautiful anticipazioni americane: Hope vittima di Thomas

Clayton Norcross Thorne l’ex moglie e il divorzio

Andrea Sulzbacher è l’ex moglie di Clayton Norcross o meglio Thorne di Beautiful. La donna è sempre stata lontana dai riflettori ma fino al divorzio ha sempre accompagnato il marito a serate e party dei Vip.

L’ex moglie di Norcross ha oggi 40 anni di età circa. Ha lontane origini austriache, è americana e cresciuta in California. Durante il suo processo di crescita Andrea ha attraversato importanti cambiamenti di vita, avvicinandosi al mondo yoga e adiurvetico che ha cambiato la sua vita.

Come riporta la sua biografia sul web, ha coltivato fin da giovanissima la sua passione per lo Yoga e la meditazione, infatti Andrea oggi è un’insegnante di Yoga molto affermata, un’istruttrice di Pilates certificata dal Physical Mind Institute, un’allenatrice TRX certificata, una maestra di Karuna e Usui Reiki ed è certificata in Tai Chi Sword e Harmony Style Tai Chi.

L’ex moglie di Clayton Norcross dice di sé: Sono appassionata di trasformazione potenziante e mi sento privilegiata per aver lavorato con centinaia di studenti e clienti privati per guarire e riacquistare forza dall’interno; spiritualmente, mentalmente e fisicamente permettendo loro di liberarsi dai loro schemi passati per raggiungere il più grande potenziale della loro vita”.

Thorne e sua moglie si sono conosciuti nel 2000 ad un corso di Yoga. Lui le ha chiesto di sposarla dopo poco tempo al tramonto su una bianca spiaggia della sua California. Il loro matrimonio è finito nel 2019. Clayton Norcross non ha mai parlato dei motivi per cui con Andrea si sono lasciati.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI