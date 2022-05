Mara Sattei chi è il fratello famoso produttore

Mara Sattei, andiamo a scoprire chi è il famoso fratello della cantante, il produttore Tha Supreme, protagonista assoluto della scena attuale.

La coppia di fratelli formata da Sara e Davide Mattei si sta conquistando la scena musicale italiana. Sara, nota come Mara Sattei, dopo l’esperienza ad Amici si è fatta strada arrivando a pubblicare lo scorso gennaio il suo primo album, dal titolo Universo. Un cd prodotto interamente dal fratello Davide, in arte Tha Supreme, uno dei producer maggiormente in voga sulla scena attuale. Andiamo a scoprire di più su di lui.

LEGGI ANCHE: Fedez concertone primo maggio: come è andata a finire con la Rai?

Mara Sattei: chi è il fratello Tha Supreme

Davide mattei nasce a Fiumicino, Roma, il 17 marzo 2001. Sin dall’età di 14 anni inizia a produrre, lavorando su canzoni già esistenti per crearne versioni alternative. Due anni dopo abbandona la scuola per dedicarsi alla musica e nel 2017 ottiene notorietà producendo per Salmo il singolo Perdonami.

Tha Supreme inizia dunque a pubblicare i suoi primi brani, 6itch e 5olo, intanto continua a collaborare con altri cantanti tra cui Marracash e Sfera Ebbasta. Il grande successo di Tha Supreme è Blun7 a Swishland, che debutta direttamente in vetta alla Top Singoli e vi rimane per ben cinque settimane. Dopo di che esce il primo album di Tha Supreme, 23 6451, che si avvale della collaborazione con tantissimi artisti come Marracash, Fabri Fibra, Mahmood, Salmo e appunto la sorella Mara Sattei.

Davide e Sara sono insieme poi in altri grandi successi come Spigoli, brano contenuto nell’album Coraggio di Carl Brave, e la versione destinata al mercato italiano di Dilemme di Lous and the Yakuza. Insieme ad altri due giovani producer come Young Miles, Low Kidd e Slait, Tha Supreme pubblica Bloody Vinyl 3, un altro album di straordinario successo. L’ultima fatica di Tha Supreme è Una direzione giusta, cover del celebre brano Lontano dal tuo sole di Neffa, in attesa che il giovane produttore regali nuovi successi.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI