Dora Romano è la fantastica attrice che interpreta la nonna di Alice in Bang Bang Baby. Il suo personaggio è ispirato a Maria Serraino, mamma-eroina.

Se avete visto la prima parte di Bang Bang Baby su Amazon Prime Video, vi sarete di certo innamorati della spietata, crudele, divertente e spaventosa nonna Lina. È lei a guidare la famiglia di ‘ndrangheta Barone e Dora Romano riesce a proporre un’interpretazione di altissimo spessore. Scopriamo qualcosa in più su di lei e su Maria Serraino, mamma-eroina che ha ispirato il personaggio.

Dora Romano chi è

Dora Romano è un’attrice dall’enorme talento, in grado di ipnotizzare il pubblico a partire dal suo sguardo, che sa essere tenero e terrificante a seconda del personaggio. Il suo è un lungo curriculum, che si divide tra cinema, televisione e teatro. Uno dei titoli più rilevanti della sua carriera è di certo Profumo – Storia di un assassino, del 2006, che l’ha vista interpretare la moglie di Dustin Hoffman.

Nata a Castellammare di Stabia nel 1955, in provincia di Napoli, ha scoperto la propria passione per la recitazione sul finire degli anni ’70. Ha creduto nel proprio sogno, pur non avendo effettuato studi specifici. Ha presentato domanda presso la Bottega Teatrale di Firenze di Vittorio Gassman, venendo accettata e conseguendo in seguito il diploma. Da allora non ha mai smesso di recitare a livello professionale, evidenziando un talento unico.

Proviamo a elencare alcuni dei suoi lavori più famosi:

Profumo – Storia di un assassino

Sulla mia pelle

La Dea Fortuna

È stata la mano di Dio

Sul fronte televisivo ha preso parte ai cast di L’amica geniale e Imma Tataranni, tra le altre cose, prima di dar vita a Maria Serraino con la sua inquietante nonna Lina in Bang Bang Baby. Nel 2018 ha rilasciato una dichiarazione molto significativa, che aiuta a comprendere il tipo di persona che è nella vita reale: “Ho origini molto umili e ne L’amica geniale mi sono sentita come se raccontassi la mia vita. Sono cresciuta in quegli anni e ho ritrovato tutto ciò è stato scritto in questo primo volume, dalle atmosfere alle persone, dalla scuola alle strade”.

Maria Serraino chi è

Nonna Lina in Bang Bang Baby è ispirata a una vera donna di ‘ndrangheta, la temuta Maria Serraino. Nota come mamma-eroina, nata nel 1931, era una delle più conosciute e ricercate ‘ndranghetiste del suo tempo. Condannata all’ergastolo, ha scontato 20 anni, per poi ottenere gli arresti domiciliari a causa delle sue condizioni di salute. È deceduta a Milano nel 2017 per un tumore.

In questa città era divenuta tristemente famosa e non in provincia di Reggio Calabria dove era nata. Nel 1963 decise di emigrare al nord. Aveva 32 anni ed era già madre di 12 figli. La droga fece capolino nel capoluogo lombardo poco dopo e lei vide la propria chance. Prese in mano la gestione dello spaccio di eroina e hashish, muovendo i suoi affari anche in Spagna, America e Nord Africa. Ad aiutarla vi era il figlio Emilio Di Giovine, padre della cosiddetta principessa della ‘ndrangheta, ovvero Marisa Merico, che ha ispirato il personaggio di Alice, protagonista di Bang Bang Baby.

