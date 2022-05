Anticipazioni Uomini e Donne: vediamo le ultime su Riccardo e Ida, smascherati alla fine da Maria Grazia.

Tutti i nodi alla fine vengono al pettine, come si suol dire. Sin dal suo ritorno in studio, si è parlato molto di un possibile ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che hanno un passato importante, più volte ribadito dalla dama del trono over. I due hanno sempre smentito la possibilità che ci fosse un ritorno di fiamma, hanno parlato di un sincero legame di amicizia ma nulla più e intanto il cavaliere in studio ha conosciuto altre donne. Prima Gloria, poi Maria Grazia, ma a quanto pare la realtà è ben diversa da quella più volte raccontata: tra Riccardo e Ida pare esserci qualcosa di più e presto i due verranno smascherati. Scopriamo tutti i dettagli.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida e Riccardo

Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, nelle prossime puntate si parlerà molto di Ida e Riccardo, con la donna che rivelerà di provare ancora qualcosa per Riccardo e di essere andati oltre l’amicizia. Uscire con Maria Grazia pare essere stata una sorta di depistaggio, un modo per allontanare le attenzioni dal possibile ritorno di fiamma con Ida, ma alla fine i due ex amanti verranno smascherati.

A questo punto bisognerà capire cosa vorranno fare i due. Ida e Riccardo riprenderanno le redini della loro storia e riproveranno a costruire un rapporto, oppure si allontaneranno di nuovo? C’è molta attesa dunque per capire quali saranno le mosse dei due, che sicuramente dovranno vedersela con le opinioni di Tina, che da subito ha insinuato che tra i due ci fosse qualcosa in più dell’amicizia e sicuramente non perderà occasione di rinfacciare alla dama, con cui spesso si è scontrata, di non essere stata sincera riguardo i suoi sentimenti.

