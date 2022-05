David di Donatello 2022 dove si svolge la premiazione

La cerimonia dei David di Donatello ha cambiato location più volte nel corso degli anni. Per l’edizione 2022 si torna in una location ignorata per 20 anni.

Il 3 maggio è il giorno dei David di Donatello. La location della cerimonia che premia il cinema italiano è cambiata nuovamente. Per questa edizione si resta a Roma, tornando nella casa del cinema italiano, dove l’evento non si svolge da ben 20 anni.

David di Donatello 2022 dove si svolge

I David di Donatello 2022 tornano a Cinecittà. La cerimonia resta a Roma ma si svolgerà in uno dei luoghi storici del cinema internazionale. Si può dire che l’evento, in programma per il 3 maggio, torni a casa, laddove gli artisti dotati e ispirati sognano per noi, per usare le parole di Federico Fellini. In via Tuscolana 1055 si è fatta la storia ed è giusto che in questo teatro dei sogni tornino i tanto ambiti David.

Carlo Conti e Drusilla Foer presenteranno la 67esima edizione presso gli Studi di Cinecittà di Roma. L’ultima volta era toccato a Milly Carlucci e Sergio Castellitto nel 2002 per la 47esima edizione. Dal 1981 a oggi la manifestazione cinematografica si è sempre tenuta a Roma, passando da una location all’altra, dal Teatro dell’Opera al Campidoglio, dal Circo Massimo al Teatro Eliseo. In precedenza le altre location sono state il Piazzale Michelangelo di Firenze e il Teatro Antico di Taormina. Quest’ultimo ha ospitato i David per ben 21 anni, in maniera non continuata.

