David di Donatello chi ha vinto più premi nella storia

Scopriamo i record dei David di Donatello. Chi ha vinto più premi? Ecco alcune curiosità sulle prestigiose statuette del cinema italiano.

Sapete chi ha vinto più David di Donatello nella storia dei prestigiosi premi del cinema italiano e internazionale? Trovate di seguito tutte le risposte che stavate cercando. Dagli anni ’50 a oggi vi sono alcuni artisti che hanno particolarmente arricchito la propria bacheca. Ecco chi sono.

David di Donatello chi ha vinto più premi

Sophia Loren ha vinto nella propria carriera ben sette David di Donatello. È lei la regina della categoria Miglior attrice protagonista. Alle sue spalle vi è un pari merito per Monica Vitti e Margherita Buy, che hanno ricevuto l’ambito premio cinque volte. Completiamo il podio con chi è stata premiata come protagonista per ben quattro volte, ovvero Mariangela Melato e Valeria Bruni Tedeschi. Sottolineiamo come la Loren abbia consolidato il proprio primato nel 2021 con La vita davanti a sé.

Anche per quanto riguarda la categoria Miglior attore protagonista il record è di sette David di Donatello. In questo caso, però, la vetta è occupata da due celeberrimi interpreti del nostro cinema: Vittorio Gassmann e Alberto Sordi. Alle loro spalle si staglia, solo, Marcello Mastroianni con cinque statuette. Decisamente in maggior compagnia sono invece gli attori sul gradino più basso di questo immaginario podio. Ecco chi ha conquistato quattro David da protagonista: Giancarlo Giannini, Nino Manfredi, Toni Servillo ed Elio Germano.

Tra i registi, invece, il detentore della vetta è Francesco Rosi, che ha ottenuto in carriera ben sei David di Donatello. Quattro invece per Mario Monicelli e Giuseppe Tornatore. Tre, infine, per Ettore Scola, Ermanno Olmi, Federico Fellini e Marco Bellochio. Quest’ultimo si è aggiunto al club nel 2020 con Il traditore.

Per la sceneggiatura va esaltato Sandro Petraglia, detentore di cinque statuette, mentre Ennio Morricone ha collezionato ben nove David di Donatello. Per quanto riguarda i film da record, infine, il record è detenuto dai 10 premi de La ragazza del lago di Andrea Molaioli, seguito dai nove de La grande bellezza, Anime nere, La vita è bella, L’ultimo imperatore, Pane e tulipani e Il mestiere delle armi.

