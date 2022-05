Qui rido io è l’ultimo film del grande regista Mario Martone, con Toni Servillo che riporta in vita il maestro Eduardo Scarpetta.

Ripercorrere la vita e la carriera di Eduardo Scarpetta è impresa decisamente difficile. Mario Martone prova a rappresentarla in parte, sfruttando al meglio il talento di Toni Servillo, che si trasforma nell’uomo che ha segnato il mondo del teatro italiano moderno. Qui rido io è candidato ai David di Donatello 2022 ed è tra i favoriti.

Qui rido io trama e cast

Qui rido io è un film di Mario Martone incentrato sulla celebre figura di Eduardo Scarpetta, celebre attore e commediografo. In questa pellicola si analizzano l’uomo e l’attore. Trova spazio un famoso episodio giudiziario che ha fatto la storia in Italia e, al tempo stesso, l’equilibrio vacillante dei rapporti famigliari di Scarpetta. Da questa famiglia si genera infatti un’altra grande del teatro napoletano e italiano, quella dei De Filippo. Eduardo Scarpetta era infatti il padre di Eduardo De Filippo, così come di Titina e Peppino De Filippo.

Una vita intera dedicata al palcoscenico, il che lo ha spinto a sperimentare fino a ritrovarsi in una diatriba legale con Gabriele D’Annunzio. La sua versione parodistica del Vate ne Il figlio di Iorio ha aperto le porte a un processo cruciale per il diritto d’autore nel nostro Paese.

Guardando al cast, oltre al già citato Toni Servillo, che interpreta il protagonista Eduardo Scarpetta, sullo schermo ha trovato spazio uno dei giovani attori più promettenti del nostro cinema, così come della televisione. Questo film è davvero speciale per lui, considerando come il suo nome sia Eduardo Scarpetta. Nella pellicola interpreta Vincenzo Scarpetta.

Spazio inoltre a Maria Nazionale come Rosa De Filippo Scarpetta, Cristiana Dell’Anna come Luisa De Filippo, Antonia Truppo come Adelina De Renzis e Paolo Pierobon come Gabriele D’Annunzio, tra i tanti altri che arricchiscono questa pellicola.

Qui rido io trailer

