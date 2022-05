Toni Servillo non ha bisogno di presentazioni ma ecco una breve bio su questo celebre attore per chi ancora non lo conoscesse.

Per comprendere la grandezza del talento di Toni Servillo basterebbe recarsi a teatro e ammirarlo, magari da vicino, nel suo ambienta naturale. C’è da restare ammaliati. Non avendone la possibilità, si può optare per la classifica pubblicata dal New York Times, che lo ha inserito tra i 25 migliori attori degli ultimi 20 anni. Ai David di Donatello 2022 potrebbe ottenere ben due premi, come miglior attore protagonista in Qui rido io e come miglior attore non protagonista per È stata la mano di Dio.

Toni Servillo chi è

Nato ad Afragola, in provincia di Napoli, il 25 gennaio 1959, Toni Servillo, all’anagrafe Marco Antonio Servillo, è un celebre attore e regista, la cui bacheca è particolarmente ricca. Ha infatti vinto quattro David di Donatello, due European Film Awards, quattro Nastri d’argento, due Globi d’oro e non solo.

La sua carriera si divide tra teatro e cinema. Ha fatto il proprio esordio sul piccolo schermo soltanto di recente, con Esterno Notte per la regia di Marco Bellocchio. A ciò si aggiungono però lavori come doppiatore e altri come voce di importanti audiolibri. Come dimenticare il successo de Hanno tutti ragione, del suo amico Paolo Sorrentino.

È molto legato a quest’ultimo, con il quale collabora da tempo. Sono sette i film del regista napoletano ai quali ha preso parte. Sorrentino ha trovato spazio al fianco di un altro regista che ha saputo enormemente esaltare il talento di Toni Servillo, ovvero Mario Martone. Questi lo ha fatto esordire al cinema a inizio anni ’90 con Morte di un matematico napoletano. In seguito hanno lavorato ad altri cinque film, di cui l’ultimo è Qui rido io, candidato ai David di Donatello 2022.

Toni Servillo vita privata

Nato ad Afragola, come detto, è cresciuto a Caserta, pur avendo trascorso i primi quattro anni di vita in provincia di Alessandria, precisamente ad Arquata Scrivia. Ha iniziato da autodidatta, mostrando poi le sue doti presso l’oratorio salesiano.

Ha un fratello, Peppe, celebre cantante e membro della Piccola Orchestra Aviol Travel. Dal 1990 è sposato con Manuela Lamanna, con la quale ha lavorato ad alcuni recenti film, come 5 è il numero perfetto. È anche lei un’attrice di talento ma del loro privato conosciamo bene poco, essendo molto restii nel condividere questa sfera con il pubblico. Sappiamo però che hanno avuto due figli, Eduardo e Tommaso, nati rispettivamente nel 1996 e nel 2003.

Qui rido io trailer

