Chi è Antonio Caprarica: vita privata e stipendio del giornalista

Antonio Caprarica: scopriamo chi è il giornalista, tra i dettagli della sua cita privata e il suo stipendio.

Antonio Caprarica sarà uno dei protagonisti della puntata di mercoledì 11 maggio di Oggi è un altro giorno, ospite di Serena Bortone su Rai 1. Andiamo a conoscere meglio il giornalista, tra i dettagli della sua vita privata e quelli del suo stipendio.

Antonio Caprarica vita priva: chi è la moglie

Leccese, classe 1951, Antonio Caprarica è un volto molto noto della televisione italiana, impegnato soprattutto come inviato della Rai. Siamo abituati a vedere il suo volto sul piccolo schermo, ma andiamo a scoprire qualche dettaglio della sua vita privata. Il giornalista condivide la propria vita con una famosa artista, la pianista Iolanta Miroshnikova. I due si sono conosciuti durante una serata all’ambasciata italiana a Mosca e tra loro è scoppiato l’amore.

Antonio Caprarica stipendio: il patrimonio

Come detto, Caprarica ha alle spalle una lunghissima carriera. Dopo aver studiato al liceo classico a Lecce ed essersi laureato in filosofia a Roma, nel 1976 Antonio esordisce nel mondo del giornalismo collaborando col settimanale Mondo Nuovo. Dopo una lunga esperienza nella carta stampata, nel 1989 entra in Rai, occupandosi di politica estera e poi diventando corrispondente fisso del Tg1 nei paesi mediorientali.

Col tempo, Caprarica è diventato un volto molto noto della Rai, ma la sua avventura con l’emittente di stato termina nel 2013, non senza polemiche. La sua esperienza in Rai è stata comunque molto proficua e fortunata, sia a livello realizzativo che economico, con Caprarica che ha ottenuto dei compensi molto alti durante i suoi anni in Rai, anche se non sono noti con precisione nel dettaglio.

Dopo l’addio alla Rai, nel 2014 Caprarica è approdato ad Agon Channel, canale albanese in lingua italiana dove ha ricoperto il ruolo di responsabile news, ma ha presto lasciato l’incarico per alcune incompatibilità e difficoltà.