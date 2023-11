Antonio Caprarica figlia: chi è il vero padre è un grande artista

Antonio Caprarica è sposato con la pianista di origini russe Iolanta Miroshnikova: la moglie del giornalista aveva già una figlia, Natasha

Durante il suo percorso a Ballando con le Stelle 2023 come lungo la sua carriera durata oltre 30 anni, il giornalista Antonio Caprarica non ha mai nascosto il grande amore per sua moglie Iolanta Miroshnikova e la figlia Natasha. Una storia da copertina la loro iniziata con uno sguardo che lo storico corrispondente dall’Inghilterra della Rai ha dato ad una bellissima donna bionda con gli occhi azzurri che suonava al pianoforte in un evento all’ambasciata italiana a Mosca. Se per quella che sarebbe diventata sua moglie in gran segreto, non è mai stata rivelata la data del loro matrimonio, non è stato un amore a prima vista per il giornalista il loro incontro ha sortito l’effetto opposto. Dopo un lungo corteggiamento la pianista di origini greche e russe ha ceduto al suo fascino e sono ormai una coppia inossidabile da 20 anni anche se Antonio Caprarica non ha figli. Eppure accanto a sua moglie e a lui in tante foto e nelle clip viste durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2023 c’è sempre una bella ragazza mora che definisce “sua figlia” e che in tanti eventi viene definita come progenie di Caprarica. La ragazza in questione si chiama Natasha Korsakova ed è figlia acquisita del giornalista perché nata dalla relazione tra la sua attuale moglie Iolanta e il suo ex marito il violinista Andrej Korsakov. Il padre di Natasha è morto nel 1991 a causa di una malattia ed era uno dei più famosi violinisti russi dell’epoca essendo stato anche insegnante ma soprattutto direttore d’orchestra. Già a sette anni sapeva suonare il violino, a sua volta insegnatogli da suo padre violinista. A 18 anni era già al Conservatorio di Mosca dove si è diplomato dopo la Seconda Guerra Mondiale, inizia così la sua carriera che lo ha visto girare il mondo e suonare spesso anche in Italia, in Francia e in Canada dove ha vinto diversi premi. Tornato in patria è diventato insegnante al Conservatorio di Mosca fino alla sua morte.

Chi è la figlia di Antonio Caprarica

Se il padre della figlia di Antonio Caprarica non è lui ma il violinista Andrej Korsakov, Natasha è stata spesso intervistata anche in merito al bel rapporto con l’attuale marito di sua madre. Nata in Russia oggi ha 34 anni e vive in Germania a Bonn con il suo marito anche lui violinista e apparso nel pubblico in una delle puntate di Ballando con le Stelle. Già a cinque anni sapeva suonare lo strumento musicale della sua famiglia e nonostante una predisposizione per il tennis, grande passione come la musica, ha preferito poi dedicarsi all’attività dei suoi discendenti. Adora l’Italia, veste Laura Biagiotti ed è legatissima all’ex giornalista della Rai nonostante la distanza infatti il concorrente di Ballando con le stelle 2023 e sua moglie vivono a Lugano, in Svizzera. In tanti hanno spesso cercato informazioni su Antonio Caprarica e sulla sua vita privata ma nonostante la popolarità acquisita in questi decenni, c’è ancora confusione sul suo cognome che è Caprarica con la r e non Capranica come spesso viene scritto.

