Hilary Duff oggi: età marito e figli

Hilary Duff è la protagonista di How I Met Your Father. Scopriamo com’è cambiata dai tempi di Lizzie McGuire.

Un paio di generazioni saranno sempre legate a Hilary Duff e alla sua Lizzie McGuire. Difficile pensare che un trentenne oggi faccia fatica a rispondere a una semplice domanda come: chi è Hilary Duff. La sua carriera si è però congelata nel tempo, almeno in Italia. Qui si è un po’ persa traccia di lei, almeno fino a How I Met Your Father. Scopriamo com’è cambiata e cos’è accaduto nella sua vita dai tempi della serie adolescenziale Disney.

Hilary Duff chi è

Nata a Houston, in Texas, il 28 settembre 1987, Hilary Duff è un’attrice e cantante. Oggi ha 34 anni, portati benissimo, e una carriera di successo nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato a recitare da bambina. Dal 2001 al 2004 è stata la protagonista di Lizzie McGuire, serie TV su Disney Channel che ha lanciato la sua carriera.

Ha poi recitato in una serie di commedie, trovando spazio in TV con ruoli minori e dedicandosi alla musica. Ecco alcuni dei titoli che possiamo ricordare, tra film e serie:

Lizzie McGuire

Lizzie McGuire – Da Liceale a Pop Star

A Cinderella Story

Nata per vincere

Come detto, si è dedicata alla musica. Dal 2002 al 2015 ha pubblicato ben cinque album. Un’artista a tutto tondo, il che l’ha portata a esordire anche nel mondo della scrittura. Nel 2010 è stato pubblicato il suo libro, Elixir, scritto in collaborazione con Elise Allen. Un testo young adult che mescola fantasy e paranormale. Un best seller che ha goduto della celebrità dell’autrice. Si tratta del primo di una trilogia, completata nel 2013.

Nel 2021 ha poi pubblicato My Little Brave Girl, scritto dalla sola Hilary Duff, dedicato a un pubblico di bambini, per i quali sono presenti anche delle illustrazioni. Ha esordito al numero 8 della classifica dei best seller del New York Times.

Hilary Duff marito e figli

La vita privata di Hilary Duff ha visto dei brutti momenti ma è tutta rosa e fiori dal momento in cui ha iniziato a frequentare il cantautore Matthew Koma nel 2017. I due si conoscevano da qualche anno, per poi decidere di passare al livello successivo. Dopo un anno è nata la loro prima figlia, Bans Violet Bair, venuta al mondo il 25 ottobre 2018.

Nel 2019 hanno annunciato il proprio fidanzamento ufficiale, per poi sposarsi il 21 dicembre. Nuovamente incinta, Hilary Duff ha dato alla luce Mae James Bair il 24 marzo 2021. Parlavamo però di momenti difficili, che sono riassumibili con il matrimonio naufragato con il giocatore di hockey Mike Comrie, durato dal 2010 al 2014. Da quell’unione è nato il primogenito dell’attrice, Luca Cruz.