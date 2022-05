How I Met Your Father: tutti i cameo della serie originale

- Advertisement -

In How I Met Your Father c’è il ritorno dei personaggi storici della serie originale? Spazio a cameo di Ted, Robin, Barney, Lily o Marshall? Spoiler Alert.

In How I Met Your Father non mancano di certo i riferimenti alla serie originale, ovvero How I Met Your Mother. Ci muoviamo nello stesso universo narrativo e addirittura nello stesso appartamento e bar. Ciò vuol dire che lo show si mescola costantemente a quello ormai concluso? C’è da aspettarsi la presenza degli amatissimi attori Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan o Cristin Milioti?

How I Met Your Father cameo

Come già detto in precedenza: Spoiler Alert. Se non volete rovinarvi eventuali sorprese, evitate di proseguire. Se invece siete molto curiosi o magari indecisi sul guardare o meno How I Met Your Father, spin-off con Hilary Duff su Disney+ dall’11 maggio, potreste proseguire e convincervi del tutto.

Iniziamo col dire che le due serie restano separate. Le trame non si intrecciano se non per quanto concerne gli ambienti. Non abbiamo dunque a che fare con i figli dei vecchi protagonisti, anche perché i calcoli non lo permettono. Questa serie spin-off inizia nella fase in cui How I Met Your Mother inizia la sua conclusione, ovvero con Robin che si allontana dal gruppo (è però precedente al finale vero e proprio, che vede un Ted più maturo).

Spazio ad alcuni personaggi secondari di HIMYM, con il Capitano, interpretato da Kyle MacLachlan, Becky, ovvero Laura Bell Bundy, e Joe Nieves, che torna nei panni di Carl del McLaren’s. Proprio nello storico bar avviene il ritorno di uno dei membri del cast protagonista principale. Il tutto si svolge nel finale di stagione. Nel corso del decimo episodio possiamo apprezzare il cameo di Cobie Smulders.

L’attrice ha trovato il tempo di incastrare queste riprese con quelle della serie Marvel Secret Invasion, dove tornerà nei panni di Maria Hill al fianco di Samuel L. Jackson. Non ci si dimentica dei vecchi amici e non ci ha pensato su due volte quando è stata contattata da Pamela Fryman, storica regista di How I Met Your Mother. La ritroviamo come una Robin Scherbatsky di successo, che ha qualche consiglio da dare alla Sophie di Hilary Duff.