Avvocato di difesa trama e cast

- Advertisement -

Avvocato di difesa è una nuova serie TV Netflix disponibile in streaming dal 13 maggio, adattamento del romanzo La lista di Michael Connelly.

Ricordate The Lincoln Lawyer con Matthew McConaughey? Nel film del 2011 l’attore premio Oscar interpretava Mickey Haller, celebre personaggio di Michael Connelly. Si ritorna nel mondo dell’amatissimo giallista con Avvocato di difesa, che propone Manuel Garcia-Rulfo nei panni dell’avvocato idealista e anticonformista. Ecco tutto quello che dovreste sapere.

Avvocato di difesa trailer

Avvocato di difesa trama

Da venerdì 13 maggio è in streaming Avvocato di difesa, serie TV Netflix che adatta il romanzo La lista di Michael Connelly. Il protagonista è Mickey Haller, avvocato penalista di Los Angeles decisamente fuori dagli schemi. Iniziamo col dire che non ha un ufficio. Il suo lavoro si svolge in un’auto, una Lincoln Town Car, per esattezza. È qui che prepara i suoi casi, spostandosi attraverso la città degli angeli.

Michael Connelly ha dedicato una serie di romanzi a questo personaggio, il primo dei quali ha come titolo The Lincoln Lawyer, tradotto in Italia come Avvocato di difesa. Quella storia è stata proposta al cinema da Matthew McCounaghey, mentre ora Haller ha il volto di Manuel Garcia-Rulfo. Se il titolo fa riferimento al primo romanzo della serie, la storia adatta in realtà il secondo, La lista.

Negli episodi vedremo Mickey Haller provare a rimettere in sesto la propria vita. Ha smesso per il momento di praticare la professione di avvocato ma, una volta a Los Angeles, sarà costretto a riprendere, ereditando uno studio legale da un suo ex collega. Insieme all’ufficio è allegato un caso di omicidio, per il quale è accusato Trevor Elliot. Dovrà provare la sua innocenza (accusa di omicidio della moglie e del suo amante) mentre tenta di recuperare i rapporti con la figlia e l’ex moglie.

Avvocato di difesa cast

Come detto, il protagonista di Avvocato di difesa è Manuel Garcia-Rulfo, attore messicano molto impegnato al cinema negli ultimi anni, con pellicole destinate al grande pubblico. Lo ricordiamo ne I magnifici 7, Assassinio sull’Orient Express, Soldado, Widows, 6 Underground, Greyhound e Sweet Girl.

Al suo fianco vi è, nei panni di Maggie McPherson (sua ex moglie e procuratore distrettuale di Los Angeles), Neve Campbell, celebre per il ruolo di Sidney Prescott nella saga di Scream. A completare il cast vi sono Becki Newton (Lorna), Christopher Gorham (Trevor Elliot), Jazz Raycole (Izzy), Angus Sampson (Cisco), Ntare Mwine (Detective Raymond Griggs), Jamie McShane (Detective Lee Lankford), Krista Warner (Hayley Haller), LisaGay Hamilton (Giudice Mary Holder), Michael Graziadel (Jeff Golantz) e Reggie Lee (Angelo Soto).