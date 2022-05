Lulu Verissimo in lacrime per Manuel “non vuole dirlo”

- Advertisement -

Lulu a Verissimo sabato 14 maggio ha parlato della fine della sua storia con Manuel Bortuzzo con delle rivelazioni

Lulu Selassie a Verissimo, nella puntata del 14 maggio è tornata a parlare del perché si è lasciata con Manuel Bortuzzo. La sua verità per la prima volta in tv dopo un’intervista su Chi e le dure parole del suo ex fidanzato a Silvia Toffanin prima e al Maurizio Costanzo Show. Prima dell’intervista di replica della Selassiè alle parole del gieffino, aveva dichiarato al settimanale diretto da Alfonso Signorini che era certa dell’amore che il suo Manuel provava per lei e che la relazione nata al Gf Vip era finita per le interferenze della famiglia Bortuzzo. In particolare il padre di lui, Franco, non avrebbe rispettato la loro privacy di coppia, si sarebbe intromesso e in sostanza non l’avrebbe mai accettata mettendo i bastoni tra le ruote alla relazione.

Affermazioni smentite lo scorso sabato a Verissimo dallo stesso Manuel che con parole forti ha spiegato perché la sua storia d’amore con Lulù è finita: lei non veniva incontro alle sue esigenze come invece lui ha sempre fatto, a suo dire. Prima dell’intervista della Princess fatina oggi nel salotto di Silvia Toffanin, c’è stato anche un altro episodio che ha scatenato l’ira dei fan della sorella di Jessica. Maurizio Costanzo nel suo show l’ha definita quella ragazza e Manuel ha parlato di lei con aria di sufficienza, secondo le fatine, come si fanno chiamare le sostenitrici della Selassiè.

Lulu cosa ha detto a Verissimo

Lulu a Verissimo nella puntata di sabato 14 maggio ha parlato a Silvia Toffanin della fine della sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo che l’aveva attaccata pesantemente: Cerco di distrarmi penso tutto il giorno a Manu. Mi ha lasciato con un comunicato mentre stavamo litigando per sciocchezze, per delle foto. A 25 anni discutevamo ma non ci si lascia così, è geloso ma il giusto. Il mio modo di essere lo ha fatto innamorare. Era geloso il giusto non penso sia stato lui, non c’era vento a favore da parte di altre persone.

Lulu a Verissimo ha poi aggiunto: Sono tranquilla perché so il modo in cui abbiamo discusso in quei giorni. Due giorni prima eravamo a festeggiare. Lo amo ancora e spero di tornare insieme, se sogni dei progetti è perché è la persona con cui stai la ami davvero. Nel mio cuore spero di rivederlo altrimenti mi auguro sia felice e che realizzi i suoi sogni anche senza di me. Anche se non lo dirà mai, penso mi ami ancora perché lo conoscono. Lo capisco subito mi basta vedere i suoi occhi.

Mi fa sorridere che dica che io vivo per i social, non è così. Ho tutto il mio fandom che vuole che posti di più, anzi devo essere più presente perché è il mio lavoro. L’ho visto malinconico con lo sguardo con un po’ di rabbia e malinconia. Diverso da com’era vicino a me.

Quando è finito il Gf Vip ero un po’ esaurita perché dovevo riambientarmi alla vita normale. La nostra quotidianità era pensare al proprio lavoro e stare insieme. Andando incontro? Siamo molto simili come stile di vita, nei momenti di relax stavamo a casa e non c’è stato nessun problema di convivenza. Non abbiamo litigato non posso sapere perché dice così e se qualcuno ha parlato di me con lui, ma so che non è partito da Manuel (il lasciarmi ndr). Andava anche d’accordo con la mia famiglia. Mi ha detto ho conosciuto anche tua madre, siete la mia famiglia e ho trovato la mia felicità. Di Franco Bortuzzo e il resto della famiglia di Manuel? Non avevo visto cosa avevano detto di me sui social, una volta scoperto non mi sono sentita a mio agio. Sono felice che la mia famiglia Selassiè ha dato amore a lui, la mia mamma la chiamava madre.

Lulu a Verissimo da Silvia Toffanin ha concluso così tra le lacrime: Non parlo con Manuel dal 25 aprile voglio dirgli che spero di poterlo incontrare per parlarci come due persone che si sono amate. Sarai l’amore della mia vita, ti auguro che tu sia felice anche senza di me.