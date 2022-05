Chi è Sofia Nicolini: Isabel Diop in Di4ri su Netflix

- Advertisement -

Chi è Sofia Nicolini? È Isabel Diop in Di4ri, la prima serie TV teen italiana di Netflix, in streaming dal 18 maggio 2022.

Il cast di Di4ri, serie TV Netflix, è molto giovane. Isabel Diop è una ragazza delle medie e a interpretarla è l’attrice Sofia Nicolini. Chi è? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lei, dalle esperienze passate alla vita privata.

Di4ri trailer

Sofia Nicolini chi è

Sofia Nicolini è una giovanissima attrice, che si ritrova dinanzi alla chance di cambiare la propria vita sul set di Di4ri. Il suo esordio su Netflix è il passo più importante della sua carriera. Ha appena 14 anni, nata il 21 novembre 2007 a Latina. Nella serie teen, in streaming dal 18 maggio, interpreta Isabel Diop.

Lei è una ragazza molto solare e ottimista. Nulla sembra impossibile per lei e non si ferma davanti a niente. Potrebbe essere definita come la paladina della classe e tutti vanno da lei in cerca d’aiuto. Non si tira mai indietro. È sempre presente per tutti coloro che ne hanno bisogno. Il suo talento la spinge a mettersi alla prova con la squadra di basket. Riesce a ottenere il proprio posto nel team ma non solo. Diventa infatti capitano e si ritrova ad avere un ruolo cruciale nella partita contro gli arroganti ragazzi di terza media. Spesso la si vede al fianco a Monica, sua grande amica. Insieme le due sono le “paladine della giustizia” della II D, sempre pronte a dire la propria per il bene comune. Delle vere combattenti.