Giustizia per tutti Francesca Vetere chi è l’attrice che fa Giulia

Francesca Vetere è Giulia nella fiction di Canale 5 Giustizia per tutti, con protagonista Raoul Bova. Conosciamola meglio.

Chi è Francesca Vetere? Scopriamo qualcosa in più su di lei e sul personaggio di Giulia, che interpreta negli episodi della nuova fiction Mediaset, Giustizia per tutti, in onda su Canale 5 e con protagonista Raoul Bova.

Francesca Vetere chi è

Francesca Vetere è nata il 30 novembre 1998 a Carignano, in provincia di Torino. Ha 24 anni e può essere definita uno dei volti nuovi della televisione italiana. La sua formazione è molto ricca e prevalentemente teatrale, avendo studiato e lavorato con l’Accademia di teatro Sergio Tofano, a Torino.

Ha un diploma in lingue e letteratura inglese, francese, tedesca. Nello stesso anno della maturità ha conseguito un corso di recitazione presso il Cineteatro Baretti di Torino, per poi laurearsi in Scienze della comunicazione e dell’informazione. Ha anche un diploma di specializzazione di primo livello in Arti Figurative, Musica, Spettacolo e Moda. Ha dato molta importanza alla formazione, com’è giusto che sia. Il suo curriculum vanta infatti anche un corso di doppiaggio presso l’Accademia di teatro Sergio Tofano e un seminario teatrale con Giovanni Crippa, così come uno con Jon Kellam e Ginevra Scaglia.

Guardando alle sue esperienza, ha preso parte al cortometraggio Sacchi di iuta, mentre a teatro ha recitato in Lacrime amare, Medea e Corale greca. Giustizia per tutti rappresenta la sua grande chance in televisione. Guardando alla sua vita privata, sappiamo che è una grande appassionata di musica. Suona due strumenti: chitarra e pianoforte. Pratica inoltre karate e pallavolo. Le piace inoltre disegnare e si diletta come fotografa.

Giustizia per tutti: chi è Giulia

In Giustizia privata Francesca Vetere è Giulia, la figlia di Roberto, interpretato da Raoul Bova. Al tempo della morte di sua madre era soltanto una bambina. Gli episodi la mostrano come una giovane donna ricca di determinazione. La tragedia ha sconvolto la sua vita e da allora vive con la zia Daniela. È stata convinta della colpevolezza di suo padre per ben 10 anni. Ora lui ha però dimostrato la sua innocenza e così le chiede una seconda chance. Il passato non può essere riscritto e per lei tentare di ritrovare il genitore sarà tutt’altro che semplice.