Jessica e Baru dopo intervista ufficiale spunta il dettaglio social

Jessica e Baru, protagonisti del Grande Fratello VIP, tornano al centro del gossip. Prima l’intervista con dichiarazioni sul loro rapporto poi un dettaglio social emoziona

Jessica e Baru hanno animato il Grande Fratello VIP 2022 diventando in breve tempo tra i preferiti del pubblico con il nome Jeru. La Princess ha vinto il reality ribaltando i pronostici ed è nato nella Casa un feeling particolare con il nipote di Costantino della Gherardesca. Nessuna storia d’amore ufficiale ma tra i due c’è sempre stata un’intesa così forte da attirare l’attenzione di tantissimi fan. Nel corso della loro esperienza al GF VIP sono diventati i Jerù, sostenitori della coppia che speravano e sperano ancora oggi in una relazione. Dopo il reality sono state tante le voci circolate sul conto di Jessica e Baru, tra alti e bassi, dichiarazioni non condivise e indizi social.

Negli ultimi tempi però i due sembrano essere più vicini del solito, sempre rispettando quella privacy che già nella Casa volevano mantenere. Jessica ha partecipato all’inaugurazione del nuovo locale di lui Braci by Barù e nel corso di una diretta Instagram con Whoopsee ha raccontato del rapporto con il nobile. Jessica e Baru oggi secondo le dichiarazioni della Selassie si sentono regolarmente e cercano di vedersi quando possibile. Il principale ostacolo sono gli impegni reciproci per il lavoro che sta andando a gonfie vele dopo il successo ottenuto al GF VIP, l’uno come ristoratore, l’altra come influencer. Non hanno ancora ben definito quello che sono, c’è un’amicizia e tanto affetto, confronto e si scambiano consigli.

Jessica ha però tenuto a precisare che nella Casa però non erano solamente amici e che c’è sempre stata un’attrazione reciproca. A confermarlo anche le sorelle Lulu e Clarissa che sostengono quella che potrebbe diventare una futura coppia. Lulu apprezza la genuinità di Baru così come Clarissa. Ad emozionare sul tema ultime notizie su Jessica e Baru, sono le storie Instagram della vincitrice del Grande Fratello VIP. Nelle ultime ore la maggiore della Selassie sta ricondividendo video dei suoi fan Jeru sul suo percorso, segnale che è ancora emozionata dell’esperienza fatta anche accanto a Baru. Un indizio social che quindi conferma il grande rapporto, qualunque esso sia, che continua ancora oggi tra i due.