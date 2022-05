Quando finisce Uomini e Donne: nel 2022 cambio data?

- Advertisement -

Nel 2022 Uomini e Donne finisce con ottimi ascolti. Stabilita la data ufficiale dell’ultima puntata della stagione

Nella stagione 2022 Uomini e donne finisce a giugno o continua e non si ferma per la pausa estiva? Negli ultimi giorni si erano rincorse le voci di un prolungamento del dating show condotto da Maria De Filippi. L’idea era quella di accontentare i telespettatori a corto di programmi dopo la finale di Amici 21 e il conseguente addio al daytime, almeno fino a settembre, e sopratutto dopo l’annuncio di Temptation Island che non va in onda. Sembrava fatta con le registrazioni del Trono Over in onda fino a inizio luglio e il Trono Classico che magari poteva mostrarci cosa è successo dopo la scelta di Matteo, Luca e Veronica.

Invece nulla di fatto, fonte Uominiedonneclassicoeover, c’è la data ufficiale: nel 2022 Uomini e Donne finisce mercoledì 1 giugno con la messa in onda dell’ultima registrazione fatta ieri, quella di cui vi abbiamo anticipato la scelta di Veronica. Secondo indiscrezioni nello stesso orario di Uomini e Donne ci sarà la serie spagnola tv Un altro domani che racconta la drammatica scoperta di una ragazza ad un passo dalle nozze.

Gli utenti su Twitter avevano esultato all’ipotesi di Uomini e Donne che finisce a luglio. Appresa la notizia c’è stato un po’ di rammarico per chi sperava di vedere le conoscenze al Trono Over di Biagio, Armando, Ida e Riccardo. L’attesa è di circa tre mesi, il dating show tornerà a settembre con nuovi amori da raccontare.