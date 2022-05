Letizia Battaglia figlie: Cinzia Patrizia e Shobha nella realtà FOTO

- Advertisement -

Letizia Battaglia è stata una delle più grandi e iconiche fotografe della storia italiana, e a lei è dedicato il film Rai Solo per passione: ma chi sono le sue figlie?

In onda su Rai 1 questa sera, lunedì 23 maggio 2022, la seconda parte di Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, il film tv Rai diretto da Roberto Andò e con Isabella Ragonese protagonista, dedicato alla vita della celebre fotografa palermitana impegnata contro la mafia.

Nel racconto della vita della fotoreporter siciliana, ci si concentra molto anche sulla sua vita privata e famigliare. Dalle accuse di adulterio, al divorzio fino a trattare il rapporto con le sue tre figlie, Cinzia, Patrizia e Shobha: scopriamo qualcosa di più su di loro.

Letizia Battaglia figlie: chi sono Cinzia, Patrizia e Shobba

Le tre figlie di Letizia Battaglia e del suo primo e unico marito Franco Stagnitta, da cui si separò a fine anni Sessanta dopo una burrascosa relazione iniziata quando la futura fotografa aveva solo 16 anni, si chiamano Cinzia Stagnitta, Patrizia e Shobha. Delle prime due si sa molto poco, dato che hanno sempre mantenuto il riserbo sulla propria vita, a differenza di Shobha, che ha seguito le orme della madre.

Nata con il nome di Angela Stagnitta, ha poi preso il cognome della madre Letizia Battaglia, e successivamente cambiando anche il proprio nome di battesimo in Shobha, un termine indiano – cultura di cui è molto appassionata, tanto da essersi trasferita a studiare in India nel 1977 – che ha a che fare con la bellezza e la spiritualità.

Proprio come sua madre, anche Shobha Battaglia si è dedicata alla fotografia, collaborando con la genitrice a L’Ora di Palermo, dopo aver vissuto per un po’ negli Stati Uniti. È diventata una delle più note fotografe a livello internazionale, vincendo importanti premi come il World Press Photo Award per i ritratti e quello per l’arte e l’intrattenimento. Uno dei suoi focus principali è la condizione delle donne nella società, e per questo ha fondato e porta avanti il progetto Mother India School.