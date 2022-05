Stranger Things 4 chi è Vecna? Cosa sapere sul villain

- Advertisement -

Stranger Things 4 è la stagione più horror della serie TV Netflix. Il villain stavolta è Vecna, creatura che si annida nel Sottosopra.

Chi è Vecna? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul villain di Stranger Things 4. Ancora una volta questo orrore giunge dal Sottosopra ma, a differenza dei suoi predecessori, pare scegliere le sue vittime con estrema cura, ben più di quanto fatto dal Mind Flayer.

Stranger Things 4 trailer finale

Stranger Things 4: chi è Vecna

Non è di certo celata la forte relazione tra Stranger Things e Dungeons & Dragons. Le creature che i protagonisti si ritrovano a fronteggiare provengono proprio da quel nome, almeno per quanto concerne i loro nomi e alcune caratteristiche. Lo stesso discorso vale per Vecna.

Le origini del personaggio sono strettamente legate a quelle di Dungeons & Dragons. Brian Blume, game designer e scrittore, aveva ideato due oggetti magici noti come la Mano e l’Occhio di Vecna. Parliamo della prima edizione del celebre gioco. Le informazioni erano scarne, limitandosi a dire che questi due elementi rappresentavano tutto ciò che restava di un terrificante lich, distrutto molto tempo fa.

Ma cos’è un lich? Chi non ha mai giocato a Dungeons & Dragons, o lo ha fatto in maniera sporadica, potrebbe aver bisogno di una spiegazione. Si tratta di un mago non morto, la cui immortalità è stata ottenuta grazie all’uso della magia nera. Questa, però, non è riuscita a prendere il controllo della sua mente. L’unico modo noto per ucciderlo è distruggere il luogo o l’oggetto in cui è custodita la sua anima.

Nella prima edizione viene fatto cenno a un tale Kas, guardia del corpo di Vecna. In seguito la sua storia è ampliata, spiegando come proprio Kas lo abbia tradito, il che lo ha condotto a morte. Per Stranger Things 4 si è deciso, dunque, di puntare su uno degli esseri più noti e potenti del gioco.

Ciò vuol dire che dovremmo aspettarci tutti questi elementi? Niente affatto. Il riferimento potrebbe anche limitarsi al nome. L’amore per D&D da parte dei Duffer si mescolerà, come sempre, a quello per la cultura pop. I due hanno già spiegato come il villain sarà un misto di figure terrificanti della loro infanzia: Freddie Krueger, Pennywise, Hellraiser e Pinhead.