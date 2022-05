- Advertisement -

Il finale di Don Matteo 13 svela cosa accade tra Anna e Marco. Vi è un lieto fine e l’inizio di una splendida storia d’amore?

Anna e Marco hanno un passato molto turbolento e il finale di Don Matteo 13 svela finalmente cosa accade tra la Capitana e il PM. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla storia d’amore che ha appassionato i fan.

Don Matteo 13 finale: Anna e Marco

Sergio è tornato nella vita di Anna e confonde enormemente le sue idee. La Capitana non sa cosa fare e tra i due scatta un bacio. Ines vorrebbe rivederli entrambi insieme e fa capire bene le proprie speranze. Marco si ingelosisce nel vedere i due nuovamente vicini. Non fa che parlare di Anna e Valentina decide di lasciarlo. Quando ciò accade, il PM ammette d’essere ancora innamorato della Capitana, che non ha mai abbandonato la sua mente e il suo cuore.

Si arriva a un duro confronto tra Anna e Marco. L’argomento principale è Sergio. Entrambi sono gelosi, l’una di Valentina e lui del suo ex. Il PM le svela d’essere single, il che aumenta i dubbi della Capitana. Scatta un bacio passionale e i due trascorrono la notte insieme.

Vi è un passato che pesa tra i due e la difficoltà di Anna ad aprirsi realmente. È un blocco che non riesce a superare. Sembrano dirsi addio ma tutto cambia nei minuti finali. Cecchini è pronto a fare la sua proposta di matrimonio e chiede l’aiuto di Anna. È lei a guidare la Rolls Royce con la quale sorprendere Elisa. La Capitana però tira dritto e corre da Marco.

Scesa dall’auto gli rivela d’essere pronta, finalmente, di potersi aprire con lui, di voler gettare a terra quel muro. Ha un flashback su tutta la loro storia tormentata e sceglie lui. I due si baciano, sorridendo, nella serenità generale ripiombata su Spoleto. Don Massimo, felice, dice che forse dovrà celebrare due matrimoni.