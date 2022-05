Don Matteo 13, il segreto di Don Massimo: il suo vero nome

- Advertisement -

Il finale di Don Matteo 13 ha rivelato il grande segreto nel passato di Don Massimo (Raoul Bova). Scopriamo anche il suo vero nome.

Sono tante le cose non dette sul passato misterioso di Don Massimo. Cecchini e Anna hanno sempre avuto dubbi su di lui. Inizialmente si pensava avesse a che fare con la sparizione di Don Matteo, fino alla lettera di quest’ultimo. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere e che è stato svelato nel finale di Don Matteo 13.

Don Matteo 13 il segreto di Don Massimo

Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, ha preso il posto di Don Matteo (Terence Hill) a Spoleto. La comunità non ha affatto preso bene la cosa ma inizia ad abituarsi alla sua presenza, soprattutto da quando si è scoperto che il vecchio sacerdote sta bene e non è stato affatto rapito.

Tutto cambia, però, quando Don Massimo incontra una misteriosa donna proveniente dal suo passato. Il suo nome è Elena e Anna e Cecchini le mettono gli occhi addosso dopo un incidente d’auto di cui lei è colpevole. Don Massimo si prende inizialmente le colpe ma poi la verità viene a galla. C’è però ben altro da scoprire.

Elena è la moglie di un boss mafioso, Antonio Murago, che anni prima ha accidentalmente ucciso il loro figlio. È tutto accaduto a causa di Don Massimo, dando ascolto al malavitoso. Questi aveva infatti scoperto della relazione tra lui ed Elena. È ancora a caccia di vendetta nei confronti dei due e giunge a Spoleto armato. La morte di quel bambino ha spinto Don Massimo in seminario ma ora deve fare i conti col suo passato.

Ammette ad Anna e Cecchini d’essere stato innamorato di Elena e ora intende proteggerla a ogni costo. Il boss riesce però a ucciderla e confessa tutto al sacerdote. Il segreto della confessione però gli impedisce di denunciarlo e, per assurdo, è lui a essere incastrato per l’omicidio. La verità viene svelata e i Carabinieri tendono un agguato al boss, ucciso poi da Anna.

Don Matteo 13 il vero nome di Don Massimo

Durante il finale di Don Matteo 13 scopriamo un dettaglio non di poco conto sul passato di Don Massimo. Questi racconta a Cecchini di come Don Matteo sia stato l’unico ad aiutare realmente i suoi genitori quando si rifiutarono di pagare il pizzo in Calabria e videro i propri beni dati alle fiamme. Dovettero andare via e, giunti in Umbria, si ritrovano il sacerdote al loro fianco, così da poter ripartire da zero. Lui è stato chiamato come il famoso prete, in suo onore. Il vero nome è infatti Matteo.

Tutti continueranno a chiamarlo Don Massimo, pur conoscendo ora la verità. Ciò rassicura però i fan della fiction. Il titolo non ha dunque bisogno d’essere cambiato e continuerà a essere Don Matteo anche nella quattordicesima stagione.