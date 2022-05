Obi-Wan Kenobi 2 si farà? Le parole di Ewan McGregor

- Advertisement -

Obi-Wan Kenobi 2 si farà? Il 27 maggio la serie arriva in streaming su Disney+ e Ewan McGregor e Kathleen Kennedy parlano del futuro dello show.

Ci sarà Obi-Wan Kenobi 2? Lucasfilm è al lavoro per la realizzazione di una seconda stagione della serie con protagonista Ewan McGregor? Di seguito riportiamo alcune dichiarazioni dei diretti interessati. C’è speranza per i fan? Scopritelo.

Dal 27 maggio i fan di Star Wars possono rivedere Ewan McGregor nei panni del Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, così come Hayden Christensen in quelli di Darth Vader. La serie TV Obi-Wan Kenobi su Disney+ è tra le più attese dell’anno e i fan si chiedono già se vi siano chance per una seconda stagione.

Si andrà oltre i sei episodi previsti per il 2022? Inutile dire che i fan non ne abbiano mai abbastanza, dunque le loro speranze sono sempre rivolte verso nuove produzioni di questo genere. Entertainment Weekly ha provato a ottenere risposte in merito dal protagonista dello show, Ewan McGregor.

Il celebre attore ha spiegato come si sia divertito enormemente nel tornare a interpretare l’amato personaggio: “Non vedevo l’ora di andare al lavoro ogni giorno. Non è scontato per produzioni così lunghe. Ho adorato quest’esperienza fino alla fine”. Uno egli elementi più importanti per lui, come raccontato in passato, è stato il fatto di poter sfruttare una tecnologia ben più avanzata rispetto al passato. Sul set si è avvantaggiato di un’esperienza molto più immersiva, così come è accaduto per Pedro Pascal e gli altri attori del cast di The Mandalorian. Si parla ovviamente dello StageCraft.

“Credo che i fan non rimarranno delusi. Forse qualcuno lo sarà ma non possiamo accontentare tutti. Sapere però che le persone saranno felici grazie al nostro lavoro è una bella sensazione”. Le parole più interessanti sono però giunte dallo sceneggiatore Joby Harold e dalla presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy.

Il primo ha spiegato come in progetti del genere si tenda sempre a ragionare su storie complete, con un inizio, un centro e una conclusione. La miniserie avrà dunque una vicenda autoconclusiva. Obi-Wan Kenobi 2 si farà? Kennedy sembra essere più propensa a lasciar sperare i fan: “Sia Ewan che Hayden si sono divertiti moltissimo. Da quel punto di vista possiamo dire che le persone coinvolte non vorrebbero che la cosa si fermasse qui. È però necessario riflettere bene. Perché dovremmo farlo? Se dovessimo scegliere di raccontare una nuova storia su Obi-Wan Kenobi dovremmo rispondere per prima cosa alla domanda ‘perché’?”.