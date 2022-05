Chi è Nikola Djuricko: Yuri in Stranger Things 4

- Advertisement -

Chi è Nikola Djuricko? L’attore interpreta Yuri in Stranger Things 4, la cui prima parte è in streaming su Netflix dal 27 maggio.

Yuri è uno dei nuovi personaggi di Stranger Things 4. Scopriamo quello che c’è da sapere su questa aggiunta nel vasto panorama di Hawkins e chi è l’attore Nikola Djuricko. Di seguito trovate tutti i dettagli.

Stranger Things 4 Yuri chi è

Nikola Djuricko interpreta Yuri nel corso di Stranger Things 4. Si tratta di un personaggio legato alla trama di Hopper. L’ex sceriffo è sopravvissuto al disastro del finale della terza stagione. Tutti lo reputano un eroe ormai defunto ma in realtà lotta in una prigione russa per poter riabbracciare i suoi cari.

Incontrerà Yuri, un trafficante russo dal carattere un po’ particolare. Ama fare battute, il che si sposa in maniera strana con la sua linea di lavoro. Ciò che più gli interessa al mondo, però, è fare soldi. I loro cammini si incroceranno e chi sa come andrà a finire.

Stranger Things 4 Nikola Djuricko chi è

Nikola Djuricko è un attore serbo, nato il 8 luglio 1974. Attivo tanto in televisione quanto al cinema, così come a teatro. La sua prima pellicola di rilievo risale al 1989. Ha ottenuto diversi premi in carriera, dal Zoran Radmilovic Award al Milos Zutic Award, fino a quello per il miglior attore al FEST International Film Festival. Apparso nel 2013 in World War Z con Brad Pitt, è sposato dal 2004 con una assistente di produzione, conoscitua sul set di The Cordon nel 2003. I due vivono felici a Los Angeles, dove si sono trasferiti nel 2019, e hanno due figli, una femmina e un maschio.