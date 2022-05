Chi è Mason Dye: Jason Carver in Stranger Things 4

- Advertisement -

Chi è Mason Dye? L’attore interpreta Jason Carver in Stranger Things 4, la cui prima parte è in streaming su Netflix dal 27 maggio.

Jason Carver è uno dei nuovi personaggi di Stranger Things 4. Scopriamo quello che c’è da sapere su questa aggiunta nel vasto panorama di Hawkins e chi è l’attore Mason Dye. Di seguito trovate tutti i dettagli.

In Stranger Things 4 Mason Dye interpreta Jason Carver. Lo conosciamo molto preso nel primo episodio della quarta stagione. Si tratta di un atleta liceale, capitano della squadra di basket nella quale gioca anche Lucas. È il ragazzo più popolare dell’intera scuola e frequenta la sua equivalente femminile. Sembra tutto rose e fiori nella loro vita ma le cose stanno realmente così?

Nato il 15 luglio 1994 a Shwnee, Mason Dye è un attore statunitense di 27 anni. È cresciuto ad Ada, insieme con suo fratello maggiore Preston e sua sorella minore Taylor. Quest’ultima è un’artista, parte del duo country Maddie & Tae.

Ha esordito nel mondo della recitazione nel 2013 con il film Adventures of Bailey: A Night in Cowtown, diretto da Steve Franke. Nello stesso anno ha anche recitato nella webserie Secret Diary of an American Cheerleader. Nel 2014 ha ottenuto una parte molto rilevante per il suo percorso. Ha infatti recitato nel film per la TV Flowers in the Attic. Altro progetto che gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico è quello in Teen Wolf. Prima di trovare spazio in Stranger Things, ha recitato in alcuni episodi di Bosch e in una sola puntata di The Goldberg.

Mason Dye vita privata

Non abbiamo conferme sulla vita privata di Mason Dye. Sui suoi social è possibile però vederlo al fianco di una ragazza, che alcuni ritengono possa essere la sua fidanzata. Non sappiamo però se siano una coppia o meno. Il suo nome è Carmen Joiner e i due si sono presentati insieme alla premiere di Stranger Things.