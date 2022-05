Beatrice Valli Marco Fantini quanto è costato il matrimonio?

- Advertisement -

Il matrimonio di Beatrice Valli Marco Fantini a Villa Lysis a Capri ha già fatto tendenza. Quanto hanno speso gli influencer per il ricevimento?

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono spostati il 29 maggio 2022 con rito civile in una location romantica e suggestiva senza badare a spese. Celebrare il matrimonio a Villa Lysis Capri è una scelta che hanno fatto spesso vip e personalità non italiane anche per i prezzi importanti di quanto costa un ricevimento nuziale sull’Isola, per citarne uno l’imprenditore Lincoln Li di Honk Hong.

L’sola azzurra ha un panorama mozzafiato sul golfo di Napoli, la magia dei Faraglioni fanno il resto ed uno dei motivi che hanno spinto Valli e Fantini a scegliere per la cerimonia Capri. Gli influencer hanno festeggiato anche 8 anni d’amore nato nel 2014 a Uomini e Donne con un percorso che ancora oggi emoziona.

Beatrice Valli Marco Fantini matrimonio: costi

Quanto è costato il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini celebrato il 29 maggio 2022 non possiamo conoscerlo con esattezza. Di certo possiamo ipotizzare il costo della cerimonia in base ai prezzi medi dei matrimoni a Capri. Il fitto di Villa Lysis per celebrazione con rito civile varia dai mille e cinquecento euro ai tremila in base ai spazi che si decidono di utilizzare. Ci sono poi da aggiungere i costi dei fiori che per il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati grandi protagonisti.

Archi di rose bianche che hanno decorato anche percorso e sala della cena. Per un’abbondanza così di fiori la fascia di prezzo può partire dai 5mila ma si possono anche superare i 10mila euro. Va poi aggiunto la quota a persona per il ricevimento: da un minimo di 150 fino a 300 euro in base alla personalizzazione del menù e dei buffet di aperitivo e dolci.

Non sappiamo ovviamente quanto sia costata a persona a Villa Lysis la cena del matrimonio a Beatrice Valli e Marco Fantini. Facendoci un’idea potrebbe essere intorno ai 200. Vanno infine aggiunte le spese per allestimenti e wedding planner. Gli influencer ex Uomini e Donne hanno scelto Event design Vincenzo D’Ascanio. Chissà se è stato così per le nozze della Valli, ma si vocifera che Elettra Lamborghini abbia speso 50mila euro con l’agenzia di D‘Ascanio per il suo matrimonio con Afrojack.