Vite al limite la fidanzata di Robert oggi che fine ha fatto FOTO

Che fine ha fatto Kathryn, la fidanzata di Robert Buchel di Vite al limite? Una storia drammatica che non si è conclusa con la morte di lui.

Robert Buchel non vedeva l’ora di poter sposare la sua fidanzata Kathryn al termine del complesso percorso in Vite al limite. Il destino ha voluto diversamente ed ecco le ultime notizie che abbiamo su di lei.

Vite al limite fidanzata di Robert: che fine ha fatto

Scopriamo cos’è accaduto a Kathryn, fidanzata e promessa sposa del compianto Robert Buchel, che aveva partecipato a Vite al limite per riuscire a tornare in salute. Il pubblico appassionato del programma pare si sia scagliato contro di lei. È questa la denuncia della donna, che ha affermato come la notizia della morte di Robert abbia spinto tanti ad accusarla d’essere un’assassina. Ha ricevuto moltissime foto oscene via social. Una condizione assurda da vivere, considerando anche come stesse facendo i conti con il lutto per la scomparsa del suo compagno, morto a soli 41 anni.

Ecco la sua versione: “È stato un anno molto difficile. La gente ha visto una versione modificata del programma. A causa dei limiti di tempo vi sono molte cose che sono state omesse dalla messa in onda. Manca tutto quello che accadeva al di fuori di quel contesto.

La realtà è che durante i mesi del programma Robert era riuscito a perdere un terzo del proprio peso. Lungo il percorso, però, aveva sviluppato una dipendenza dagli antidolorifici, in seguito a un intervento subito per l’escissione del linfedema, ovvero la rimozione del grasso in eccesso.