The Sandman: il doppiatore di Mervyn Pumpkinhead nella serie Netflix

The Sandman arriva su Netflix. Annunciata la data d’uscita della serie TV e svelato un doppiatore d’eccezione direttamente da Star Wars.

Una piacevole sorpresa per i fan di The Sandman e Star Wars. I due mondi si incrociano grazie a un doppiatore svelato nel corso del primo giorno della Geeked Week. Annunciata anche la data d’uscita dell’attesa serie che adatta il fumetto omonimo di Neil Gaiman.

The Sandman doppiatore Mervyn Pumpkinhead

Se per la maggior parte il cast di The Sandman è composto da attori in carne e ossa, questa regola non vale per tutti. Basti pensare a Mervyn Pumpinhead, che sarà proposto in digitale. Si tratta di una delle figure più strane che la graphic novel propone, tradotto letteralmente in italiano come Mervyn Testa di Zucca. Si tratta del responsabile della costruzione, manutenzione e infine demolizione dell’interno del regno dei sogni. Il custode mastica sigari avrà l’inconfondibile voce di Mark Hamill, che arricchisce così il proprio bagaglio di personaggio interpretati in fase di doppiaggio, che comprende l’iconico Joker.

The Sandman teaser trailer

The Sandman cast

Una scelta decisamente interessante quella di Mark Hamill, che va a unirsi a un cast molto ricco e variegato. Tom Sturridge interpreta Morfeo, come ormai annunciato da molto tempo. Si tratta dell’ultimo membro rivelato da Netflix. Tutto ha avuto inizio a maggio 2021, con 12 membri del cast svelati al grande pubblico. Tra questi grande attenzione per Kirby Howell-Baptiste, noto per The Good Place. Questi, insieme con Mason Alexander Park e Donna Preston, si sono calati nei panni di tre personaggi chiave del fumetto e dunque della serie, i fratelli di Morfeo: Morte, Desiderio e Disperazione. Se Mark Hamill proviene ovviamente dal celebre franchise di Star Wars, vi è un’altra beniamina, decisamente meno nota sul fronte internazionale, che ha preso parte a una saga decisamente longeva. Parliamo di Jenna Coleman, ex Doctor Who, che sarà l’antenata investigativa occulta di John Constantine. Il suo nome è Johanna Constantine.