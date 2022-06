Squid Game diventa un reality show: montepremi milionario

- Advertisement -

Dall’annuncio della seconda stagione a quello del reality show di Squid Game. La celebre serie TV Netflix torna a far parlare di sé alla grande.

Nasce Squid Game The Challenge, reality show ispirato alla serie TV coreana scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk, distribuita nel mondo da Netflix e in grado di ottenere un successo planetario. Scoprite in cosa consiste il gioco e qual è il montepremi da favola.

Squid Game reality show

Squid Game è un gioco vero? Qualcuno sul web si è posto questa domanda nei mesi successivi all’uscita. Impossibile pensare che quanto accade nello show possa avere un riscontro nella vita di tutti i giorni, eccezion fatta per la devastante analisi sociale proposta. È stato però creato un ponte tra i due mondi, il nostro e quello televisivo. Nasce infatti il reality show di Squid Game, dopo l’annuncio della seconda stagione dato ufficialmente lo scorso 12 giugno. Netflix ha svelato inoltre l’arrivo di Squid Game The Challenge, reality show che vedrà la partecipazione di ben 456 partecipanti.

Squid Game reality show come funziona

Scopriamo cosa accadrà nell’ambito del reality show di Squid Game The Challenge, anche se i fan della serie possono già avere una vaga idea. Eccezion fatta per i brutali omicidi, mi pare ovvio, 456 partecipanti, si presume da tutto il mondo, si metteranno alla prova in una serie di sfide basate almeno in parte su quanto visto nella prima stagione. Vi sarà però dell’altro, così da non annoiare il pubblico e non offrire particolari vantaggi ai concorrenti. Il tutto sarà poi trasmesso in versione registrata ed editata sulla piattaforma streaming. Il montaggio finale sarà diviso in 10 episodi. Una coproduzione tra lo Studio Lambert e The Garden. Il tutto sarà poi girato nel Regno Unito.

Squid Game reality show montepremi

Per quanto diverta l’idea di un reality show di Squid Game, a far divenire la notizia virale è stato senza dubbio il montepremi. Potrà esserci un solo vincitore, così come nella serie TV. Tutti gli altri saranno incolumi ma chi avrà la meglio potrà varcare la soglia con 4.56 milioni di dollari sul proprio conto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Squid Game reality show casting

I casting di Squid Game The Challenge sono aperti. Chiunque può iscriversi e tentare la sorte, provando a ottenere uno dei 456 posti previsti. Non occorre far altro che recarsi sull’apposito sito SquidGameCasting.com, consapevoli del fatto che vi sia un solo requisito richiesto: la conoscenza della lingua inglese in maniera fluente.