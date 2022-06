Beautiful anticipazioni Hope con Thomas, la decisone di Eric su Quinn

- Advertisement -

Beautiful anticipazioni italiane 2022 fino al 25 giugno: hope vicina a Thomas, Eric prenderà una decisione sconcertante dagli spoiler delle puntate americane

Beautiful con le anticipazioni della puntate italiane fino al 25 giugno ci preannuncia lo scioglimento di dinamiche che ci tengono con il fiato sospeso. Liam è a un bivio confessare sulla morte di Vinny coinvolgendo anche il padre Bill, Quinn è attratta da Carter ma allo stesso tempo vuole riappacificarsi con Eric e mettere una pietra sopra sul passato. Cosa accadrà in Beautiful in base agli spoiler sulla messa in onda in Italia della prossima settimana?

Nulla di meno sconvolgente del solito che cambierà le sorti di diversi personaggi della soap sulla famiglia americana: Hope si avvicinerà pericolosamente a Thomas, Quinn avrà una brutta sorpresa sotto le lenzuola. Entriamo nel dettaglio.

Beautiful anticipazioni italiane dal 18 al 25 giugno

Nella messa in onda in Italia siamo nel vivo del giù la maschera della morte di Vinny. Liam tormentato per aver investito il medico si comporterà in maniera molto strana e fredda con la sua bionda moglie. Hope non si darà pace nel vedere suo marito così pensieroso e penserà di essere lei il problema che rende difficile la vita al figlio di Bill. La giovane Logan non si darà pace per scoprire la verità e questo atteggiamento di Liam, ricordandole il tradimento con Steffy, l’avvicinerà sempre di più a Thomas.



L’amore per il marito sarà però più forte di tutto e il Forrester diventerà non l’amante del figlio di Brooke ma la sua valvola di sfogo. Nell’ultima puntata italiana di Beautiful vedremo Hope mettere alle strette Liam che confesserà di aver ucciso Vinny dopo averlo investito con la macchina. Ma le emozioni non finiscono qui. Le anticipazioni delle puntate in onda in Italia fino al 25 giugno della soap americana sui Forrester ci portano ad appassionarsi ad un’attrazione fatale tra Quinn e Carter con Eric che prenderà una decisione sconvolgente.

Zoe chiederà alla moglie del padre di Ridge di aiutarla a riconquistare il suo amato avvocato. La perfida Quinn tramerà alle sue spalle perché dentro di lei non riesce più a soffocare l’attrazione che prova per Carter. Nel frattempo vedremo Eric rifiutare sotto le lenzuola la moglie è troppo amareggiato per come si è comportata quando ha ostacolato l’amore tra Ridge e Brooke. A Beautiful succederà così l’irreparabile tra Quinn e Carter che finiranno a letto insieme. Le anticipazioni delle puntate americane della serie statunitense ci svelano delle verità che ci lasciano a bocca aperta.

Beautiful anticipazioni puntate americane Liam e Quinn

Dalle anticipazioni delle puntate americane di Beautiful su Liam non arrivano buone notizie. Da spoiler ufficiali di puntate già andate in onda della soap sui Forrester sappiamo che il marito di Hope andrà in galera. Dopo aver confessato l’omicidio dell’amico di Thomas il reato che più pesa per il verdetto in tribunale è l’omissione di soccorso. Da spoiler non ufficiali vi abbiamo già anticipato in un altro articolo il destino di Liam per la morte di Vinny.

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful su Quinn e Carter sono da infarto nel vero senso della parola! Continueranno la loro relazione fisica clandestina e saranno scoperti da Ridge. Il figlio rivelerà tutto a Eric che a sorpresa non prenderà una decisione drastica anzi: lascerà libera Quinn se vorrà di poter andare a letto con Carter senza complicazioni sentimentali. L’anziano Forrester nasconde in realtà un segreto, tradisce la moglie con Donna Logan. Da tempo Eric e la sorella di Brooke sono amanti e ad insospettire Quinn saranno i problemi al cuore del marito con il battito cardiaco alle stelle periodicamente quando lei è fuori casa. Se ne accorgerà grazie ad un anello che monitora le condizioni di salute dell’uomo.